Прокуратура подала кассацию на прекращение дела уральца об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

Прокуратура Свердловской области подала кассацию на решение о прекращении уголовного дела о хулиганстве в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Соответствующая информация появилась в картотеке Седьмого кассационного суда общей юрисдикции. Кассация будет рассмотрена на судебном заседании 27 сентября в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Напомним, скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, отец которого участвует в СВО. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Еще в июне Ленинский райсуд прекратил дело, так как Александр Неустроев «раскаялся». Однако позже об этом решении стало известно СМИ, что спровоцировало еще один скандал. По итогу Генпрокуратура поручила пересмотреть уголовное дело.

Позже маме мальчика пришлось уволиться из-за нападок из Ленинского районного суда, где она работала помощником по кадровым вопросам. После этого женщина получила и приняла предложение о работе помощником судьи в облсуде.

Подробнее об инциденте из-за шапки — в материале «Ъ» «На Z и суда нет».

Полина Хабарова

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