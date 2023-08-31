Маме мальчика из Екатеринбурга, которого обругали из-за шапки с буквой Z, предложили работу в облсуде

Маме 11-летнего мальчика из Екатеринбурга, которого весной обругали из-за шапки с буквой Z, предложили работу в Свердловском областном суде. Как сообщил в своем Telegram-канале депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, женщине пришлось уволиться из Ленинского районного суда из-за нападок. Там она работала помощником по кадровым вопросам.

«Там точно пригодятся ее профессиональные навыки. А на прежнем месте работы Людмиле уже принесли извинения»,— отметил Тимофей Жуков. В пресс-службе облсуда «Ъ-Урал» сообщили, что женщина действительно получила и приняла предложение о работе помощником судьи.

Напомним, ранее стало известно, что маме мальчика устроили проверку в Ленинском районном суде. Скандальная история из-за шапки произошла в апреле. Тогда 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, после чего в отношении него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Однако Ленинский районный суд впоследствии прекратил дело, назначив мужчине судебный штраф в размере 7 тыс. руб., что спровоцировало еще один скандал. По итогу Генпрокуратура поручила пересмотреть уголовное дело.

Полина Хабарова

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