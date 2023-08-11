Депутат Госдумы пожаловался на судью, которая прекратила дело уральца, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z

Руководитель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направил обращение в Верховный суд и администрацию президента (АП) с просьбой не допустить повышения судьи из Екатеринбурга Ирины Цыбульской. Депутат пояснил, что именно она прекратила уголовное дело 56-летнего Александра Неустроева, обругавшего 11-летнего сына участника специальной военной операции за шапку с буквой Z.

«Квалификационная коллегия судей Свердловской области рекомендовала Цыбульскую на должность зампреда Ленинского райсуда. И это несмотря на то, что Генпрокуратура уже заявила о существенных нарушениях в вынесенном ей решении, которое будет теперь пересмотрено. Считаю, что таких судей, как Цыбульская, надо не повышать, а выгонять. А вместе с ней — и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые ее покрывают и продвигают»,— написал господин Хинштейн в своем telegram-канале.

Напомним, скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, отец которого участвует в СВО. Впоследствии в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Еще в июне Ленинский райсуд прекратил дело, поскольку Александр Неустроев «раскаялся». Однако несколько дней назад об этом решении стало известно СМИ, что спровоцировало еще один скандал. По итогу Генпрокуратура поручила пересмотреть уголовное дело.

Подробнее об инциденте из-за шапки — в материале «Ъ» «На Z и суда нет».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте