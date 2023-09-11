Армения начала совместные с США военные учения Eagle Partner

В Армении стартовали совместные учения местных вооруженных сил и армии США Eagle Partner 2023. Церемония открытия учений состоялась в учебном центре Минобороны Армении «Зар», расположенном неподалеку от Еревана. В Кремле пообещали «провести глубокий анализ» учений в контексте российско-армянских отношений.

Как сообщает AFP, в учениях принимают участие 85 американских и 175 армянских военнослужащих. Со стороны Соединенных Штатов для участия в учениях прибыли военные из первой бригады 101-й воздушно-десантной дивизии США и национальной гвардии штата Канзас, с которой у Армении более 20 лет действует партнерская программа. Учения продлятся девять дней и будут проходит с 11 по 20 сентября.

Американская сторона полагает, что проведение учений позволит Вашингтону и Еревану «выстроить отношения на тактическом уровне» и повысить «оперативную совместимость» подразделений для миротворческих операций.

В Кремле заявили, что проведение совместны армяно-американских учений будет проанализировано российскими властями. «Безусловно, на фоне того, как Армения не изъявила желания проводить учения с ОДКБ и теперь заявляет желание проводить учения с американцами, наверное, для нас это такие решения, которые требуют весьма и весьма глубокого анализа с тем, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения, какие цели преследуются»,— сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В январе 2023 года власти Армении отказались от проведения учений Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на своей территории. Проведение мероприятия назвал «нецелесообразным» премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Александр Кислов