В Краснодаре родители умершего новорожденного требуют компенсацию 25 млн рублей

Родители умершего в абинской больнице новорожденного обратились в Первомайский районный суд Краснодара с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 млн руб. в связи с нарушениями, допущенными при оказании медицинской помощи. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил адвокат потерпевших Николай Чернышук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Вследствие безразличия врачей, которых она просила сделать кесарево сечение, все их надежды на рождение здорового и полноценного ребенка разрушились. Теперь вместо семейной радости семья Невьянцевых переживает глубокие страдания в связи с потерей своего первого ребенка»,— говорится в исковом заявлении (есть в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Как ранее писали в СМИ, в марте 2021 года в абинской больнице родился мертвый ребенок. Женщина прибыла в центральную районную больницу на 38-й неделе беременности, которая протекала без аномалий. Во время родов у плода появились осложнения, возник большой риск гипоксии. По мнению адвоката потерпевшей, врачи не приняли должных своевременных мер по изменению плана ведения родов с естественного на оперативное родоразрешение при наличии всех показаний для экстренного кесарева сечения. В результате мальчик родился мертвым.

Судебно-медицинская экспертиза выявила ряд дефектов при оказании медицинской помощи роженице — между гибелью плода у потерпевшей и действиями работников больницы есть прямая причинно-следственная связь. 19 мая 2023 года в мировом суде Абинского района двух врачей, принимавших роды, признали виновными по ч. 2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (документ есть в распоряжении «Ъ-Кубань»). Медикам назначили наказание в виде ограничения свободы на один год. При этом от наказания врачей освободили в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Медицинские работники подали апелляционную жалобу, которую суд оставил без удовлетворения.

Маргарита Синкевич

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