Потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,3% в августе

По итогу августа потребительские цены в Удмуртии выросли на 0,3% в сравнении с предыдущим месяцем. По данным Удмуртстата, наибольший рост показатель непотребительские товары, стоимость которых увеличилась на 1%. При этом услуги стали дороже на 0,1%, а продовольственные товары подешевели на 0,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С начала года потребительские цены выросли на 3,6%. В частности, продовольственные товары стали дороже на 1,9%, непродовольственные — 3,5%. Стоимость услуг возросла сразу на 6,2%.