На крупнейшем в России месторождении меди запустили обогатительную фабрику

На Удоканском месторождении меди состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики. В запуске принял участие по ВКС президент Владимир Путин. Проект реализует компания «Удоканская медь», входящая в холдинг USM. Объем инвестиций в проект составляет 230 млрд руб., финансовыми партнерами выступают «Сбер», Газпромбанк и ВЭБ.РФ.

Разработка месторождения ведется с 2020 года. Работы идут на двух участках карьера «Западный», они находятся в горах на отметке около 2 тыс. метров. Строящийся горно-металлургический комбинат предполагается вводить в два этапа. В рамках первой очереди будут запущены две нитки измельчения и обогащения на обогатительной фабрике, затем — все технологические линии гидрометаллургического завода.

Запуск второй очереди запланирован на 2028 год, ее производительность составит 24–28 млн тонн руды в год. Первая и вторая очереди обеспечат переработку 50 млн тонн руды и производство 450 тыс. тонн меди, что позволит комбинату войти в десятку крупнейших производителей меди в мире, сообщили в «Удоканской меди». Сейчас объем добычи составляет 6,5 млн тонн руды.

«Удоканская медь» предполагает ориентацию продаж на рынки Азии, ожидая роста спроса на медь в результате развития электромобилей и возобновляемых источников энергии.

Евгений Зайнуллин