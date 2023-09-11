Военный суд оставил в силе решение о мобилизации сотрудника БГК

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга оставил без удовлетворения жалобу сотрудника «Башкирской генерирующей компании» (БГК) Александра Коваленко из Стерлитамака, пытавшегося оспорить решение городского военного комиссариата о его мобилизации, следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте суда. В апреле в удовлетворении требований господину Коваленко отказал Уфимский гарнизонный военный суд.

Истец, следует из материалов дела, заявлял в суде, что БГК направляла в комиссариаты письма с просьбой забронировать работников организации, включая и его самого. Как установил суд, компания не завершила процедуру бронирования на дату призыва истца на службу по мобилизации.

Компания, как следует из материалов дела, направляла в комиссариат запрос на выдачу бланков, необходимых для бронирования, но получила их в меньшем количестве. «При этом суд учитывает, что в отсутствие необходимого для бронирования количества бланков ООО «БГК» имело право забронировать своих работников, включая Коваленко, посредством направления в военный комиссариат списка, однако таковой указанная организация в названный орган военного управления не направила»,— указано в определении.

Венера Хисамова

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