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Коммерсантъ FM
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Сериал с Данилой Козловским не получил прокатное удостоверение

Минкульт не выдал прокатное удостоверение новому сериалу «Бар "Один звонок"», где Данила Козловский играет главную роль. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля «Новый сезон». На нем из-за отсутствия прокатного удостоверения были вынуждены снять сериал с программы.

Фото: KION

Фото: KION

По словам представителя пресс-службы кинофестиваля, прокатное удостоверение «ждали до последнего».

Данила Козловский выступает также продюсером сериала. В детективе-триллере снялись Оксана Акиньшина, Александр Ильин-младший, Иван Макаревич, Максим Виторган и другие. Режиссер проекта — Сергей Филатов. По сюжету сериала главный герой, следователь Морозов, ищет пропавшего сына и расследует загадочные убийства. Улики приводят следователя в бар «Последний звонок», где каждый может позвонить умершему близкому, согласившись сыграть в «русскую рулетку».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 8 апреля направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации армии России. В своем заявлении господин Бородин также указывал, что актер выезжал в США.

В ответ на это 14 апреля господин Козловский подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к активисту Виталию Бородину. Господин Козловский объяснил, что ездил в США навещать своего ребенка. Призывы выйти на акции протеста, за которые его предложили проверить на экстремизм, актер посчитал вырванными из контекста.

Данила Козловский принял решение уйти в творческий отпуск до конца 2023 года. О своем решении он объявил 15 мая в своем Telegram-канале, объяснив перерыв «семейными обстоятельствами».

Александра Горошилова

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