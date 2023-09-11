В ДТП с КАМАЗом на трассе Екатеринбург — Тюмень погиб водитель кроссовера

На трассе Екатеринбург — Тюмень в Заречном районе столкнулись автомобиль Renault Duster и КАМАЗ, в результате чего погиб водитель кроссовера. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. ДТП произошло поздно вечером 10 сентября.

По предварительно информации, 37-летний водитель Renault Duster ехал из Тюмени в сторону Екатеринбурга. Он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с КАМАЗом в составе с Schmitz. По итогу кроссовер выбросило с дороги, водитель скончался на месте до приезда скорой помощи.

Известно, что погибший проживал в поселке Белоярский, имел стаж вождения транспортными средствами 19 лет. В момент ДТП он не был пристегнут, в связи с чем, возможно, и получил смертельные травмы.

По факту аварии органы внутренних дел проводят расследование.

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