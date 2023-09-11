Минтэк Кубани прокомментировал отсутствие дизельного топлива на АЗС

Уже несколько недель в Краснодарском крае наблюдается дефицит дизельного топлива. На АЗС одних компаний не могут назвать дату поставок, другие и вовсе были вынуждены закрыться. Из-за нехватки ресурса некоторые поставщики начали поднимать цену.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В связи с этим главам муниципальных образований Краснодарского края поручили проводить еженедельный мониторинг наличия на АЗС моторного топлива, а также цен, объемов и его остатков. О результатах мониторинга необходимо отчитываться в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, сообщили «Ъ-Кубань» в ведомстве.

Вопрос объема производства нефтепродуктов и их реализации обсуждался на совещании с УФАС по Краснодарскому краю. Министерство передало в ведомство собранные материалы для принятия мер по контролю за повышением цены.

«По информации основных предприятий нефтепродуктообеспечения края, запасов топлива на нефтебазах в достаточном количестве. В третьей декаде августа наблюдались задержки по поставкам топлива по железной дороге, в том числе на дефиците топлива сказался массовый отток туристов»,— прокомментировали «Ъ-Кубань» в министерстве.

11 сентября в пресс-службе ФАС России сообщили, что территориальным органам службы дано поручение провести контрольно-надзорные действия. Они проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также «другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев». Региональные ведомства проанализируют всю цепочку формирования стоимости от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Татьяна Ручкина

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