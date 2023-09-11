Сборная России не удержала пенальти

Во втором матче против олимпийской сборной Египта в Суэце сборная России, выставившая на эту игру совсем молодежный вариант состава, проиграла соперникам — 1:2. Она вела в счете после первого тайма, но в середине второго пережила провал, пропустив дважды подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая встреча между сборной России и командой Египта в Суэце прошла 7 сентября

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters Первая встреча между сборной России и командой Египта в Суэце прошла 7 сентября

Фото: Amr Abdallah Dalsh, Reuters

В этом матче участвовала, строго говоря, не совсем сборная России, а ее половинка. Вернее, та половинка, возраст которой соответствует молодежному. Та, что постарше, уже готовилась ко вторничной встрече с катарцами вместе с главным тренером Валерием Карпиным. Но некоторое время казалось, что отряд, доставшийся ассистенту Карпина Виктору Онопко, все равно без проблем разнесет тоже здорово изменившуюся в кадровом плане по сравнению с вырулившей к ничьей — 1:1 — первой встречей соперников олимпийскую сборную Египта. На фоне россиян, резвых и шустрых, она выглядела какой-то совсем неуклюжей.

А кульминацией ее проблем был эпизод, в котором вратарь Али Эль-Габри зачем-то выбежал за пределы штрафной, позволив Владиславу Шитову проскочить мимо себя. Перед Шитовым оказался угол ворот, который пытался перекрыть Мохамед Тарек. В итоге спасать ворота ему пришлось рукой, и египтянину на самом деле повезло, что отделался он за такой фол желтой карточкой. Но без пенальти тут, конечно, было не обойтись, а Сергей Пиняев реализовал его уверенно.

Но дальше с симпатичной сборной России произошло что-то странное. Ее словно придавило 40-градусной египетской жарой. Куда-то исчезли все эти рывки, прессинг.

А египтяне, только что абсолютно безнадежные, высоко подняли голову, обретя повадки гранда. Они хозяйничали в середине поля, а Мохамед Сабер на этом участке гарцевал с мячом так же убедительно и нагло, как Лионель Месси в лучших своих матчах. Они постоянно проникали к российской штрафной, пользуясь внезапно образовывавшимися на пути дырами. Они создавали моменты. И удивительно, как при таком раскладе сборная России обходилась без пропущенных голов. Однажды ее спасла штанга. Однажды вратарь Владислав Тороп вытащил из девятки классный удар со штрафного. Однажды мяч после навеса застрял где-то возле ленточки.

Приятные для тех, кто переживал за сборную России, краски в эту картину добавились лишь перед перерывом. Она снова наконец обнаружила в себе силы переходить на египетскую половину, а Сергей Пиняев даже получил мяч неподалеку от вратаря, пробив, правда, ужасно неточно.

После отдыха российская команда вроде бы приободрилась, а интегрированный Виктором Онопко в переднюю линию вместо Пиняева Ярослав Гладышев сразу же заставил Эль-Габри лететь за мячом в угол. Но запас энергии у этого отечественного состава оказался не слишком большим. Вскоре игра куда чаще шла на его половине.

Египетский «взрыв» случился в середине второго тайма.

Счет хозяева сравняли, когда Кирилл Кравцов от души, как хоккеист клюшкой, махнул своей длинной ногой, стараясь, видимо, перекрыть траекторию с виду, надо сказать, не такого уж и опасного удара. А вот рикошет от Кравцова превратил его не просто в опасный, а в не берущийся для Торопа.

Потом сборная Египта добыла очередной стандарт. И российские защитники не уследили за находившимся возле вратарской Араби Бадром, до чьей головы добралась нехитрая подача.

Концовка матча была довольно пресной. Сборная России с ее подсевшими батарейками так и не смогла устроить хотя бы подобие штурма и в своей седьмой товарищеской встрече, сыгранной командой после того, как весной 2022 года она оказалась под санкциями, впервые потерпела поражение.

Алексей Доспехов