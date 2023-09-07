Экспериментальная ничья

Возвращение на поле футбольной сборной России состоялось спустя полгода после последних проведенных ею товарищеских матчей — мартовских с иранцами и иракцами — встречей в Суэце с египетской олимпийской командой. Игра, на которую российский тренер Валерий Карпин выставил очень необычный состав, завершилась ничьей — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В матче с египтянами футболисты сборной России (слева — Даниил Хлусевич) прибавили после перерыва, но добились лишь ничьей

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Amr Abdallah / Reuters В матче с египтянами футболисты сборной России (слева — Даниил Хлусевич) прибавили после перерыва, но добились лишь ничьей

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, Amr Abdallah / Reuters

Суэцкий матч был пятым по счету для сборной России с тех пор, как весной 2022 года она оказалась из-за санкций вне большой футбольной жизни. И, наверное, самым странным среди всех, сыгранных ею в этот период. Исключительно «камерная» обстановка на небольшом стадионе. Жара под 40: в такую погоду в Египте лучше, конечно, не играть в футбол, а валяться на пляже, желательно совершая минимум движений.

Соперник — вроде бы довольно серьезный футбольный бренд, но с той командой, в составе которой играет, например, бомбардир «Ливерпуля» Мохаммед Салах, связан не так уж тесно.

Не национальная, а олимпийская сборная Египта, то есть, по сути, чуть постарше классической молодежки. И скроена из игроков, про львиную долю которых даже продвинутые футбольные сайты фактически ничего не знают: выступают в местном чемпионате, насчет внимания со стороны клубов «большой пятерки» ничего не известно.

Странной была и сама сборная России, которой выпало с этими египтянами играть. Ее тренер Валерий Карпин, строго говоря, проводил лихие кадровые эксперименты в каждом из свежих товарищеских матчей во время изоляции. Но тут они достигли какого-то невероятного масштаба. Может быть, впервые в истории в основе главной российской команды не оказалось ни одного, именно ни одного футболиста, который, допустим, и год назад выглядел ей нужным кровь из носу. Ну, разве можно было совсем недавно представить, что в основе сборной России одновременно очутятся на поле Станислав Акгацев, Виктор Александров, Данила Прохин, Дмитрий Васильев, Тамерлан Мусаев, Даниил Кузнецов? Это тоже была такая разновидность молодежки — на перспективу, причем, очевидно, не ближайшую, что в сегодняшней ситуации, кстати, может, и логично.

Играл необычный российский вариант, изучая который, большинство тех, кто за него переживал, наверняка лезли в интернет, чтобы проверить, за какой клуб выступают парни, в него включенные, так, как ему и положено,— с желанием, никакой жаре не подвластным, но без особого лоска. Лоск — плод класса, опыта, сыгранности. А тут, чтобы он возник, ингредиентов было слишком мало.

Так что наблюдать долго приходилось в основном за мучениями сборной России в поисках надежных способов затащить мяч со своей половины на чужую, а потом, там, на чужой, им с толком распорядиться. Обнаруживались они редко.

Разве что в концовке первого тайма гости отметились парой недурных атак, созревавших в основном из длинных забросов вперед.

Их оппоненты, правда, тоже ничем выдающимся не отмечались. И у них за целый тайм родилась, по сути, одна-единственная пристойная атака. Это был первый нормальный египетский выпад в матче, и он стал результативным. Потом российская оборона играла очень аккуратно, но в том эпизоде явно сфальшивила, сначала проспав проникающий пас в штрафную, а вслед за ним прострел в центр. Билал Мажар бил с линии вратарской, и это, конечно, был тот случай, когда, даже если бы вместо Акгацева голкипером был персонаж гораздо более матерый, удар все равно достиг бы цели.

Валерий Карпин уже в перерыве поменял пятерых игроков и, несомненно, похвалил себя за прозорливость. Сборная России приободрилась и равновесие сразу после отдыха восстановила, хотя успех был следствием не столько ее бодрости, сколько египетской безалаберности. Вратарь хозяев Мохаммед Эль-Сайед испугался наскока шустрого Никиты Салтыкова и отдал ему мяч прямо перед воротами. У самого Салтыкова вколотить его в сетку не вышло, но на подмогу подоспел такой же стремительный Степан Оганесян.

После этого суэцкий футбол, до сих пор не отличавшийся живостью, заиграл новыми, куда приятнее прежних красками. На передовую, естественно, тянуло в первую очередь египтян, и пару раз кое-какие проблемы Акгацеву они организовали. Вратарь со всеми справился, однажды взяв и жутко сложный удар. Но и сборная России не выкидывала на помойку идею как следует насолить противнику. Причем остроты в ее игре вместе с темпом явно прибавилось. Был эпизод, в котором египтян уберегло от беды лишь какое-то фантастическое везение. Подача с углового из-за ошибки их голкипера добралась до дежурившего на дальней стойке Даниила Хлусевича. Но именно она, стойка, приняла на себя два подряд его удара, а подобравший отскок Виктор Мелехин, стреляя уже не в упор, а со средней дистанции, промазал.

Это, разумеется, не то чтобы великая доблесть, но факт, что сборная России примерно полчаса смотрелась симпатичнее соперников. Вплоть до концовки, которая вдруг превратилась для нее в суровое испытание.

В эти последние минуты египтяне наступали так отчаянно и азартно, словно на кону в матче стоял какой-то ценный приз топового турнира. Они вплотную подобрались к голу. Они могли забить его, когда Мохаммед Хамди хитро исполнил штрафной. Но посланный им низом мяч воткнулся в штангу. Они могли забить его, когда уже за секунды до финального свистка так плотно насели на российские ворота, что, казалось, гостям ни за что не устоять. Устояли они благодаря Станиславу Акгацеву, отразившему мяч, отправленный в угол с полудюжины метров.

В ближайшие дни российскую команду ждут еще два товарищеских матча. В понедельник она сыграет с той же олимпийской сборной Египта, а во вторник — со сборной Катара, уже не олимпийской, а просто сборной.

Алексей Доспехов