BMW вкладывает 600 млн фунтов в «исторический» завод в Оксфорде

BMW Group намерена сохранить «исторический» завод MINI в Оксфорде, вложив в него £600 млн. Об этом сообщает со ссылкой на сотрудников компании Financial Times (FT). Еще £75 млн завод получит от британского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

По данным источников FT, на заводе с 2026 года начнется производство новых моделей электромобилей MINI, правда, аккумуляторы для них будут поставляться из Европы или Китая. Кроме оксфордского завода обе модели будут производиться и на предприятии СП BMW и китайской Great Wall в самом Китае.

Завод в оксфордском районе Коули существует с 1914 года. Первоначально он принадлежал компании Morris Motors. В ходе череды слияний, последующих за ними национализации, реприватизации и разделения компаний завод назывался по-разному. На этом заводе в 1959 году начали производить оригинальную модель MINI.

BMW Group приобрела марку MINI в 1996 году, купив его тогдашнего владельца — Rover Group, и сохранила ее за собой после продажи остальных активов Rover в 2000 году.

Виктор Бук