Медведев призвал приостановить дипотношения с ЕС в ответ на запрет ввоза вещей

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что дипломатические отношения с Евросоюзом стоит приостановить, а российских дипломатов на время отозвать на родину. Поводом для этого он назвал решение ЕС запретить россиянам ввоз некоторых товаров, в том числе личных смартфонов и автомобилей, на территорию стран Евросоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Вот молодцы руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Прямо и без околичностей сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта... Что с этим делать?.. Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывести дипперсонал в нашу страну»,— написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

Он также заявил, что считает нецелесообразным введение «зеркальных ограничений» на ввоз товаров в РФ для европейцев, так как «те, кто к нам приезжает, обычно любят и ценят Россию».

Согласно разъяснениям Еврокомиссии (ЕК), вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован. ЕК также сообщила, что российским гражданам, пересекающим границу ЕС, нельзя привозить с собой в том числе мобильные телефоны, ноутбуки, чемоданы, косметику, изделия из кожи и меха, полудрагоценные камни, туалетную бумагу, шампуни, зубные пасты, фотокамеры. Европейская таможня может все это не пропустить.

Ранее сегодня, 11 сентября, председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, напротив, выступил за введение ограничений для граждан стран ЕС. «Мы неоднократно говорили, что санкции направлены против всех наших граждан, независимо от убеждений и политических взглядов. Дискриминация в чистом виде на основании паспорта. Только ответные зеркальные ограничения в отношении граждан ЕС могут повлиять на взбесившихся евробюрократов и повлиять на отмену подобных дискриминационных правил»,— написал господин Клишас в своем Telegram-канале.

Александр Кислов