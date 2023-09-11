«Единая Россия» укрепит позиции в Ярославской областной думе

По предварительным данным, «Единая Россия» получает на выборах в Ярославскую областную думу 38 мандатов из 46 возможных. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в партии.

«Единая Россия» выигрывает в 32 одномандатных округах (из 34), а также получает 6 мандатов (из 12) по партийным спискам. По предварительным подсчетам два места получат представители КПРФ, по одному — «Справедливой России», ЛДПР, «Новых людей» и «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Таким образом «Единая Россия» существенно укрепит свои позиции, у нее будет 82% мест в думе. В прошлом созыве у партии было 32 места из 50, или 64%.

Антон Голицын