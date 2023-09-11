Минэнерго: нефтяники пообещали обеспечить поставки топлива в посевную в России

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что нефтяные компании России пообещали обеспечить поставки топлива аграриям в период посевной в стране. По его словам, такое обещание представители отрасли сделали в ходе совещания с вице-премьером Александром Новаком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Тема обсуждалась с нефтяниками в правительстве. В пятницу Новак со всеми компаниями обсуждал, в первую очередь, чтобы обеспечить поставки сельхозпроизводителям. Компании пообещали некоторые конкретные цифры»,— сообщил господин Шульгинов в кулуарах Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке (цитата по ТАСС).

Ведомство в ближайшие дни ждет наполнения рынка отечественным топливом после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах России, добавил министр. Объем производства топлива должен увеличиться уже «в самом скором времени», сказал он.

6 сентября министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев заявил о риске срыва уборочной кампании и сева озимых из-за нехватки горюче-смазочных материалов (ГСМ) для аграриев в некоторых регионах. В частности, стабилизировать ситуацию с дизтопливом у Совфеда просили аграрии Ставрополья. По словам господина Патрушева, изначально речь шла лишь о высоких ценах на ГСМ, сейчас же под вопросом оказалось само наличие горючего. Министр также предложил временно запретить экспорт нефтепродуктов до стабилизации ситуации.

Подробности читайте в материале «Ъ» «Экспорт — заводам».

Александр Кислов