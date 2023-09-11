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Коммерсантъ FM
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Костин предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу

Президент, председатель правления ВТБ Андрей Костин считает, что нужно закрыть лазейки по выводу денег за границу. Помимо ограничения по переводу $1 млн в месяц, которое действует сейчас, он предлагает ввести лимит на перевод средств в рублях на уровне 100 млн руб.

«Остаются лазейки. Допустим, вы решили перевести деньги за рубеж: введены ограничения на $1 млн в месяц, а по рублям — переводите, сколько хотите. Что получается дальше? Вы перевели миллиард в Армению, и он тут же возвращается в обмен на доллары. Вот эту возможность надо закрыть, например»,— сказал господин Костин РБК.

Главе ВТБ неизвестно, как к такой идее относятся в Центробанке. Он предположил, что этот вариант рассматривается наряду с другими. Господин Костин назвал Центробанк и Минфин РФ лучшими за постсоветскую историю, он считает, что они справятся с волатильностью рубля.

О ситуации с рублем — в материале «Ъ» «Может и больше».

Леонид Уварчев

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