Коко Гауфф обыграла Арину Соболенко и выиграла US Open

Американская теннисистка Коко Гауфф победила белоруску Арину Соболенко в финале US Open. Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

19-летняя Гауфф впервые выиграла турнир Большого шлема. Сейчас американка занимает шестое место в рейтинге теннисисток, по итогам турнира она поднимется на третью строчку.

25-летняя Соболенко, несмотря на проигрыш, по итогам US Open станет первой ракеткой мира. Она впервые вышла в финал американского турнира. Ранее в текущем сезоне белоруска стала победительницей другого турнира Большого шлема — Australian Open.

Леонид Уварчев