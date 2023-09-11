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Коммерсантъ FM
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В Москве заработала новая платная дорога

Контекст

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу открыли движение по десятикилометровому проспекту Багратиона (старое название — Северный дублер Кутузовского проспекта). Шестиполосная трасса начинается от «Москва-Сити», проходит вдоль Белорусского направления Московской железной дороги до пересечения МКАД с Молодогвардейской улицей, где вливается в платный обход Одинцово. Путь от МКАД до Делового центра по новой трассе занимает 15 минут — это втрое быстрее, чем раньше, заявили в столичном дептрансе. Разрешенная скорость движения — 90 км/ч.

Тарифы за проезд варьируются от 600 до 1,2 тыс. руб. в зависимости от класса транспортного средства (самая низкая цена — для владельцев легковых авто). При приобретении транспондера оператора трассы цена снижается до 415–832 руб. Шлагбаумов на трассе нет, факт оплаты проверяется по камерам без остановки. При неоплате Ространснадзор выставляет штраф в размере 1,5–5 тыс. руб. (зависит от типа транспортного средства).

Запуск трассы, по оценкам ЦОДД Москвы, позволит разгрузить Кутузовский проспект, Можайское шоссе, МКАД и проспект Генерала Дорохова. Расчетный трафик составляет 50 тыс. авто в сутки.

Проспект Багратиона был построен в рамках концессионного соглашения с Новой концессионной компанией (входит в группу УК «Лидер»), в трассу вложено около 65 млрд руб. Основную часть инвестиций обеспечили негосударственные пенсионные фонды группы ПАО «Газпром». Это первая региональная платная дорога, построенная полностью с нуля. В начале 2022 года, напомним, мэрия Москвы ввела плату за проезд по Московскому скоростному диаметру, состоящему частично из ранее существовавших участков.

Иван Тяжлов

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