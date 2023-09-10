Памфилова: избирательная система открыта и прозрачна, скрыть ничего невозможно

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова оценила прошедшие выборы как открытые и прозрачные. По ее словам, в настоящее время в избирательном процессе невозможно скрыть даже мелочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Система настолько открытая и прозрачная, что, как я говорю, любая мелочь сейчас моментально выплывает на поверхность, даже те нарушения, которые были, которые мы разбирали. Благодаря нашим совместным усилиям ничего сейчас невозможно скрыть в избирательном процессе»,— заявила она в информационном центре ЦИКа (цитата по ТАСС).

Элла Памфилова рассказала, что на президентских выборах систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) будут использовать только те 30 регионов, у которых уже есть такой опыт. В нынешнем году с помощью ДЭГ могли голосовать жители 25 регионов, остальные проводили такое голосование в прошлые годы.

«У нас ДЭГ не везде, и везде его еще долго не будет. На выборах президента мы как раз очень осторожно подходим, исходя в первую очередь из безопасности системы»,— отметила госпожа Памфилова.

Она также прокомментировала информацию, ранее приведенную членом ЦИКа Игорем Борисовым, о 30 тыс. атак на ресурсы ДЭГ за трехдневный период выборов. По словам госпожи Памфиловой, такое большое количество атак свидетельствует об интересе к выборам. Она отметила, что в Центризбиркоме к этому относятся спокойно.

Полина Мотызлевская