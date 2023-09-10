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Коммерсантъ FM
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ЦИК сообщил об отражении 30 тыс. хакерских атак на систему ДЭГ

Специалисты Центризбиркома отразили около 30 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за трехдневный период выборов, сообщил член ЦИК Игорь Борисов в информцентре.

«На текущий момент с начала трехдневного голосования заблокировано и предотвращено порядка 30 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основная масса которых пришлись на сайт vybory.gov.ru»,— сказал господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Член ЦИК отметил, что число атак постоянно увеличивается, поток не прекращается. Он заявил, что массированные атаки происходят с территории недружественных государств.

Выборы-2023. Главное

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9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что менее чем за два дня было заблокировано более 15 тыс. DDoS-атак на ресурсы ДЭГ. В России с 8 по 10 сентября проводятся выборы высших должностных лиц в 21 субъекте.

Эрдни Кагалтынов

Фотогалерея

Единый день голосования-2023

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Горловка. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Барнаул. Избиратели на выборах губернатора Алтайского края

Фото: Коммерсантъ / Андрей Каспришин

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Члены участковой избирательной комиссии достают бюллетени

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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