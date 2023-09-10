ЦИК сообщил об отражении 30 тыс. хакерских атак на систему ДЭГ

Специалисты Центризбиркома отразили около 30 тыс. атак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) за трехдневный период выборов, сообщил член ЦИК Игорь Борисов в информцентре.

«На текущий момент с начала трехдневного голосования заблокировано и предотвращено порядка 30 тысяч атак на ресурсы ДЭГ, основная масса которых пришлись на сайт vybory.gov.ru»,— сказал господин Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

Член ЦИК отметил, что число атак постоянно увеличивается, поток не прекращается. Он заявил, что массированные атаки происходят с территории недружественных государств.

9 сентября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что менее чем за два дня было заблокировано более 15 тыс. DDoS-атак на ресурсы ДЭГ. В России с 8 по 10 сентября проводятся выборы высших должностных лиц в 21 субъекте.

Эрдни Кагалтынов