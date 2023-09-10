Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набирая 84,01%. По состоянию на 21:28 мск подсчитано 4,05% бюллетеней, передает «РИА Новости».

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Андрей Воробьев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Андрей Юрьевич Воробьев при высокой явке уверенно побеждает на выборах губернатора Московской области»,— сказал господин Турчак в ходе заседания по видео-конференц-связи (ВКС) с региональными отделениями «Единой России» (ЕР), посвященного предварительным итогам единого дня голосования (цитата по «Интерфаксу»).

Сам господин Воробьев, присутствовавший на заседании, заявил, что явка избирателей в Подмосковье превысила 55%, передает пресс-служба ЕР.

В России с 8 по 10 сентября проводятся выборы высших должностных лиц в 21 субъекте. Помимо господина Воробьева на пост губернатора Подмосковья претендуют депутаты Мособлдумы Кирилл Жигарев (ЛДПР), Александр Наумов (КПРФ) и Анатолий Никитин («Справедливая Россия — За правду») .

Эрдни Кагалтынов