Отказаться от сигарет по науке

Совершеннолетние курильщики во всем мире не получают достоверную информацию о неодинаковом уровне риска разных никотинсодержащих изделий — бездымной табачной продукции и сигарет. Об этом свидетельствуют данные опросов общественного мнения, проведенных в США и других 26 странах мира. Согласно одному из этих опросов, только 3,5% респондентов ознакомлены с результатами научных исследований о возможности снижения вреда от табакокурения, и только 9% респондентов считают, что бездымная табачная продукция менее вредна по сравнению с обычными сигаретами. В результате нехватки информации курильщики, не мотивированные на отказ, продолжают курить наиболее вредные табачные продукты — сигареты. Проблему низкой информированности и тотальных запретов обсудили участники состоявшегося в мае седьмого ежегодного E-Cigarette Summit, посвященного альтернативным никотинсодержащим продуктам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Благие намерения

Высокая распространенность табакокурения — одна из важнейших проблем глобального здравоохранения. Активное и пассивное курение являются главной предотвращаемой причиной заболеваемости и преждевременной смертности во всем мире, поэтому многие страны предпринимают попытки сократить число курильщиков, чтобы увеличить продолжительность и качество жизни своих граждан.

В XXI веке во многих государствах были приняты общенациональные стратегии, направленные на снижение числа курильщиков. Главная цель — снизить число курящих граждан к определенному году до уровня 5%, именно такой порог Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает достаточным, чтобы признать страну «свободной от табачного дыма».

С приближением назначенных сроков стало ясно, что поставленные цели, скорее всего, достигнуты не будут: число курильщиков в разных странах либо снижается очень медленно, либо держится на одном уровне, а в некоторых случаях даже растет.

Вот несколько примеров.

Великобритания должна была стать «бездымной» к 2030 году. Однако, согласно докладу организации Сancer Research UK, при сохранении существующих тенденций цель может быть достигнута только в 2039 году. В Польше ситуация еще серьезнее: в рекомендациях польской Академии наук на 2023–2027 годы в стране прогнозируется рост числа курильщиков. И если в 2019 году в Польше курил 21% совершеннолетних граждан, то к 2022 году их доля уже составляла 28,8%.

В России 1 июня 2023 года исполнилось десять лет антитабачному закону, предусматривающему запрет на курение в общественных местах, рекламу табачной продукции и ограничение ее розничной продажи. При этом, как показал опрос, проведенный в июле 2022 года Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), на протяжении последних пяти лет доля курильщиков в России остается неизменной и держится на уровне трети граждан (33%). В 2014 году доля курильщиков в России была лишь немного выше — 35%. Таким образом, принятие антитабачного закона не дало существенных результатов, так как за десять лет число курильщиков сократилось только на 2 процентных пункта.

Данные статистики показывают, что запреты и ограничения в регулировании оборота табачной продукции себя исчерпали: несмотря на запрет курения в общественных местах, пугающие предупреждения и иллюстрации на сигаретных упаковках, люди продолжают курить. Однако существуют различные подходы к решению проблемы табакокурения.

Пойти другим путем

Международный опыт показывает, что в современных реалиях для борьбы с табакокурением применяются две основные стратегии — догматическая и прагматическая. Первый подход основан на тотальных запретах и ограничениях. «Догматики» выступают за полный и решительный отказ от всей никотинсодержащей продукции: никотин при таком подходе может использоваться исключительно в терапевтических целях для лечения табакокурения, а табачная зависимость представляет собой болезнь, которую следует полностью искоренить. Практика показывает, что догматичный подход не приносит ожидаемых результатов ни в одной стране мира.

Другой подход к проблеме — прагматический. «Прагматики» убеждены, что полностью избавить мир от никотиновой зависимости нереально, как невозможно полностью избавить его от алкогольной продукции, сладостей и фастфуда. Спрос на никотин всегда будет существовать, поэтому следует искать наименее вредные для здоровья формы его потребления. Главным врагом «прагматики» считают не никотин, а заболевания, вызываемые активным и пассивным вдыханием насыщенного токсинами и канцерогенами табачного дыма. Как отмечают последователи этого подхода, никотин сам по себе не является канцерогеном и не числится в списке канцерогенов ВОЗ, а большую часть вредного воздействия на здоровье потребителя оказывают продукты горения табака. По мнению «прагматиков», потребление никотина может быть допустимо при условии серьезного снижения риска для здоровья — что, конечно, несовместимо с табакокурением в его привычном понимании.

Прагматический подход к антитабачной политике основывается на концепции снижения вреда. Смысл этой концепции — в сохранении здоровья каждого члена человеческого общества не путем запрещения опасного для здоровья поведения, а с помощью уменьшения вредных последствий и изменения поведения на менее вредное. Хорошим примером использования концепции снижения вреда может служить внедренная в России в 2019 году добровольная маркировка продуктов питания «Светофор». Цветовые обозначения на упаковке позволяют определить, насколько та или иная продукция соответствует принципам здорового питания, что помогает снизить вероятность заболеваемости ожирением и диабетом второго типа, позволяя потребителю самому сделать осознанный выбор в пользу того или иного продукта.

Такой же подход можно применить и к табакокурению. Вместо максимального ограничения всех видов никотинсодержащей продукции можно предоставлять потребителям достоверную информацию об уровне их вреда. Это могло бы мотивировать курильщиков если не полностью отказаться от своей привычки, то хотя бы перейти на менее вредную альтернативную никотинсодержащую продукцию. Предоставляемая информация должна быть научно обоснованной — однако в настоящее время далеко не все результаты научных данных принимаются во внимание.

Заблуждения о никотине

Тема дезинформации и распространенных заблуждений, связанных с курением, активно обсуждалась на E-Cigarette Summit. К ним относится предвзятое отношение к никотину, хотя этот алкалоид входит в состав многих растений семейства пасленовых, употребляемых в пищу — картофеля, баклажанов, томатов, жгучего перца. Никотин вызывает привыкание, поэтому его нельзя назвать безвредным, но причиной заболеваний, связанных с курением, является не никотин. Вред организму курильщика наносят канцерогены, токсиканты и смолы, в высокой концентрации содержащиеся в сигаретном дыме. Британский психиатр Майкл Рассел, один из основоположников концепции снижения вреда от курения, в одной из своих работ отмечал: «Нет никаких убедительных возражений против употребления никотина в рекреационных целях, даже при условии, что он вызывает привыкание, так как не доказано, что он наносит физический, психологический или социальный вред курильщику и окружающим его людям».

Директор компании Counterfactual Consulting Клайв Бейтс в своем выступлении на саммите отметил, что 56,5% американцев считают, что содержащийся в сигаретах никотин является причиной развития злокачественных опухолей при курении. «Это ужасная цифра, учитывая, насколько данное представление ошибочно,— заявляет Бейтс.— Вред никотина заключается в том, что он формирует зависимость, однако ту же зависимость вызывают кофеин и алкоголь — рекреационные психоактивные вещества, которые, тем не менее, остаются легализованными и не подвергаются жесткой категоричной политике. Сегодня табачная индустрия сталкивается с абсолютной и беспринципной демонизацией бездымной никотинсодержащей продукции, когда под горячую руку попадает никотин, в реальности не представляющий и доли той опасности, которую несет в себе дым сигарет».

По данным Национального института онкологии США, 34,5% американцев считают, что бездымные табачные продукты столь же вредны, как обычные сигареты, а 27,7% американцев придерживаются мнения, что они вреднее или даже намного вреднее обычных сигарет. Такую ситуацию Клайв Бейтс называет «шокирующей» и «позорной». Причиной ошибочных представлений он считает дезинформацию, распространяемую в интернете.

«Было бы совершенно неправильно и безответственно, если вследствие дезинформации курильщики, не мотивированные на отказ, продолжат курить сигареты. Это только усложнит и без того тяжелую ситуацию»,— говорит Бейтс.

С прагматических позиций высказываются и российские специалисты. Во многих странах мира все большую популярность набирает концепция снижения вреда. «Мы не всегда можем на 100% исключить вредное воздействие того или иного фактора на здоровье человека, но вполне в наших силах это вредное воздействие минимизировать. В деле обеспечения здоровья нации нужно следовать не догмам, а искать разумный компромисс,— говорит кардиолог Александр Розанов, директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков.— Политика государства должна учитывать разные мнения и направления работы и выбирать из них лучшие решения с научно доказанной эффективностью».

Нужны новые стратегии как со стороны государства, так и со стороны профессиональных сообществ — и это должна быть ситуация сотрудничества, отмечает член правления общероссийской общественной организации «Национальное общество по изучению атеросклероза» (НОА) Александр Филиппов. «Нелогично приравнивать никотинсодержащие бездымные технологии к обычным сигаретам»,— считает он.

Выгодный обмен

Согласно докладу Global State of Tobacco Harm Reduction 2022, в настоящее время в мире насчитывается около 112 млн потребителей бездымной никотинсодержащей продукции. Это на порядок меньше числа курильщиков сигарет — 1,1 млрд человек.

Прагматичный подход к борьбе с табакокурением уже признается в ряде стран. В 2018 году занимавшая тогда пост заместителя министра здравоохранения Новой Зеландии Ники Вагнер заявила, что правительство страны придерживается последовательного и научно обоснованного подхода к борьбе с курением, поэтому у жителей страны имеется доступ к бездымным табачным продуктам, которые могут быть значительно менее вредны, чем сигареты.

В 2020 году Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США признало, что электронная система нагревания табака оказывает пониженное воздействие на организм человека за счет меньших уровней выделяемых вредных химических веществ, что соответствует интересам улучшения общественного здравоохранения. В апреле 2023 года Министерство здравоохранения Великобритании приняло национальную программу «Обмен на отказ», в рамках которой 1 млн курильщиков будут предложены бездымные табачные продукты взамен сигарет. Беременным британским женщинам при этом будет выплачиваться £400 за отказ от курения.

Данные научного исследования, проведенного итальянскими учеными под руководством Рикардо Полосы из Университета Катании, показывают, что у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), которые отказались или значительно сократили количество выкуриваемых сигарет за счет их замены на бездымные никотинсодержащие продукты, снижается число обострений и повышается физическая активность. На улучшение респираторной функции и физической активности указывают и работы исследователей из Академии профилактической медицины Казахстана.

В рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации в 2018 году в Казанском федеральном университете было проведено исследование влияния электронных систем нагревания табака на организм человека. В ходе исследования было установлено, что переход на этот вид бездымной продукции в течение пяти дней приводил к статистически значимому снижению содержания карбоксигемоглобина в крови, сопоставимому с отказом от курения в течение пяти дней. При этом уровни никотина почти не отличались в группах добровольцев, применявших электронные системы нагревания табака и продолжавших курить обычные сигареты.

В 2019 году в журнале «Гигиена и санитария» была опубликована статья группы сотрудников ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», посвященная путям минимизации негативного влияния табачного дыма при пассивном курении. Исследователи изучили изменения состава воздуха закрытых помещений при различных способах потребления никотина. Наиболее значительное загрязнение воздуха вредными компонентами было отмечено при прокуривании обычных сигарет, в то время как потребление электронной никотинсодержащей продукции характеризовалось значительно меньшими уровнями их выделения и значительно меньшим уровнем влияния на организм человека при активном и пассивном вдыхании дыма.

Курильщики имеют право на доступ к достоверной информации о бездымной никотинсодержащей продукции, подтвержденной данными научных исследований. Это предоставит им возможность выбрать менее вредную альтернативу и осознанно сделать шаг в направлении более здорового образа жизни.

Алексей Алексеев