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«Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов продолжает расти двузначными темпами»

Директор по продукту VK Cloud Михаил Тутаев

Облачные платформы позволяют бизнесу гибко подходить к развитию ИТ-инфраструктуры, подключать и масштабировать сервисы по клику и платить по модели pay-as-you-go — за фактически использованные ресурсы. Российский рынок облачных инфраструктурных сервисов продолжает расти двузначными темпами.

По нашим оценкам, в России наиболее популярны инфраструктурные облачные сервисы (IaaS), к которым относятся вычислительные ресурсы: виртуальные серверы, хранилища, сети. Самый быстрорастущий сегмент — платформенные сервисы (PaaS), они занимают пока небольшую долю. Именно PaaS позволяют получить готовые инструменты из облака: решения для сбора и обработки данных, инструменты для разработки, системы для построения отчетности, создания ML-моделей и другие.

Доля облачного ПО (SaaS) на российском рынке исторически большая, и мы видим, что спрос на него также продолжает расти. SaaS закрывает функциональные задачи бизнеса: это могут быть сервисы корпоративных коммуникаций в облаке, налоговые инструменты, HR Tech-решения и так далее.

Если говорить о сдерживающих факторах развития облаков в РФ, то среди основных барьеров со стороны бизнеса — возможный vendor-lock и отсутствие экспертизы в работе с облаками, что также может сказываться на доверии к технологиям. Но облачные платформы, использующие разработки на базе OpenSource, способны упростить интеграцию с текущими корпоративными информационными системами бизнеса.

В целом темпы цифровизации ускоряются, и потребность в облачных технологиях и гибкой инфраструктуре в стране растет. С повышением требований к безопасности и защите инфраструктуры, а также к скорости обработки данных и быстродействию сервисов необходимость в платформенных облачных сервисах также будет увеличиваться.

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