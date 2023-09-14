Виртуальная метафора

Шестьдесят лет назад, в июле 1963 года, начался Project MAC, который можно считать основой нынешних облачных технологий: разработка Фернандо Хосе Корбато и Роберта Фано, компьютерных ученых из Массачусетского технологического института, за $2 млн, выделенных DARPA, позволила многим пользователям из разных мест делать вычисления на мощном компьютере. Сегодня технологии распределенного доступа к хранилищу информации и вычислительным мощностям распространены повсеместно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Облачные технологии радикально меняют самые разные области — от науки до бизнеса

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Облачные технологии радикально меняют самые разные области — от науки до бизнеса

Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Следом ученый-компьютерщик Джозеф Ликлайдер предложил взаимосвязанную систему компьютеров. В 1969 году эта концепция воплотилась в компьютерную сеть Агентства перспективных исследовательских проектов (Advanced Research Projects Agency Network, ARPANET) — примитивную версию или прародительницу интернета. ARPANET была первой сетью, которая позволяла обмениваться цифровыми данными между удаленными компьютерами. Идея ARPANET и Ликлайдера заключалась в создании системы, где все люди в мире могли бы быть взаимосвязаны, а информация была общедоступной.

В 1972 году появилась операционная система IBM Virtual Machine (VM). Эта ОС позволила создать виртуальный компьютер, который работал так же, как физический. А в 1990-х годах была разработана уже современная инфраструктура облачных вычислений.

К 2006 году были созданы Amazon Web Services (AWS) и выпущен сервис Elastic Compute Cloud (EC2). Эта услуга позволяет клиентам арендовать виртуальные машины в качестве инфраструктуры для своих данных и приложений. Это было в том же году, когда Google выпустила Google Docs, хорошо известную облачную службу для создания, редактирования и обмена документами.

Всюду облака К 2025 году более 85% организаций перейдут на принцип облачных технологий и без использования облачных архитектур и технологий не смогут в полной мере реализовать свои цифровые стратегии. По их оценкам, к 2025 году более 95% новых цифровых рабочих нагрузок будут развернуты на облачных платформах (против 30% в 2021 году). «Внедрение облачных платформ означает, что цифровые или продуктовые команды будут использовать архитектурные принципы и возможности, чтобы воспользоваться преимуществами, присущими облачной среде,— сказал Говекар.— Новые рабочие нагрузки, развернутые в облачной среде, будут повсеместно распространены, а не просто популярны. А все, что не связано с облаком, будет считаться устаревшим».

В 2007 году Google, IBM и несколько университетов совместно создали ферму серверов с ресурсами, предназначенными для исследовательских проектов в облаке. Начали появляться технологии, с помощью которых стало возможным управлять очень большими наборами данных на общедоступном оборудовании. Примерно в это же время компания Netflix стала оказывать услугу потокового видео с использованием облака, что с ликованием было встречено киноманами и позволяло им погрузиться в режим «запойного просмотра».

Облачные вычисления стали необходимы для многих компаний, которым нужны гибкие способы хранения сложных данных и управления ими без привязки к локальному устройству. Сегодня организации, использующие службы облачных вычислений, имеют возможность выбирать облачное развертывание, то есть настройку или архитектуру, лучше всего подходящие для нужд их компаний, из пяти основных типов. Выбор типа облака или облачной службы — уникальное решение. Не бывает двух одинаковых облаков (даже если они одного типа), и никакие две облачные службы не используются для решения одной и той же проблемы.

Ассортимент на выбор По степени контроля над элементами и компонентами их использования в облаке услуги на облачные вычисления делятся на три основных вида. Инфраструктура как услуга (IaaS) Поставщик облачных услуг управляет инфраструктурой (фактическими серверами, сетью, виртуализацией и хранилищем данных) через подключение к интернету. Пользователь имеет доступ через API или панель инструментов и фактически арендует инфраструктуру. Пользователь управляет такими вещами, как операционная система, приложения и промежуточное программное обеспечение, в то время как провайдер заботится о любом оборудовании, сети, жестких дисках, хранилище данных и серверах и несет ответственность за устранение сбоев, ремонт и проблемы с оборудованием. Платформа как услуга (PaaS) Аппаратное обеспечение и программно-прикладная платформа предоставляются и управляются внешним поставщиком облачных услуг, но пользователь обрабатывает приложения, работающие поверх платформы, и данные, на которые опирается приложение. Программное обеспечение как услуга (SaaS) Провайдер предоставляет клиенту облачные приложения, доставляемые через интернет. Пользователь может получить к ним доступ через веб-браузер или загрузить приложение на свой компьютер или мобильное устройство.

Публичные облака управляются сторонним поставщиком облачных услуг. Эти облачные провайдеры предоставляют облачные услуги через интернет. Поставщик облачных услуг сохраняет за собой право собственности и контроль над облачным хранилищем, оборудованием, инфраструктурой и ресурсами. Поскольку общедоступные облака предлагают общие ресурсы нескольким клиентам, они обычно наиболее экономичный тип облачного развертывания.

Ресурсами частного облака пользуется только один человек или компания. Пользователи получают доступ к частным облачным службам через частную сеть. Поскольку частные облака не делятся своими ресурсами с несколькими клиентами через интернет, они могут обеспечить организациям более высокий уровень безопасности, чем общедоступное облако. Частное облако обычно стоит дороже общедоступного.

Гибридное облако сочетает в себе услуги общедоступных и частных облаков. В гибридном облаке организации обычно могут комбинировать различные элементы обоих типов облаков. Например, организация может использовать аспекты частного облака для обеспечения безопасности конфиденциальных бизнес-данных, но использовать элементы общедоступных облаков для обычного обмена файлами или совместной работы над документами.

Мультиоблачная система позволяет компании или человеку использовать несколько сторонних облачных провайдеров, например, для улучшения своих систем кибербезопасности.

Облако высокопроизводительных вычислений (High-performance computing, HPC) необходимо для высокопроизводительных компьютерных приложений и устройств, иногда называемых суперкомпьютерами. Некоторые организации используют суперкомпьютеры для выполнения сложных вычислительных задач, таких как прогнозирование погоды или моделирование химических молекул.

Стандартная необходимость

Способы облачного хранения и доступа к данным постоянно совершенствуются. Больше ни для человека, ни для предприятия нет необходимости сохранять документы или данные на каком-либо конкретном устройстве просто потому, что доступ к своим файлам и данным можно получить из любого места, где есть надежное подключение к интернету, в любое время. Нет нужды хранить данные на гибких дисках, компакт-дисках и даже USB-накопителях, достаточно облачных сервисов: Dropbox, Box.com, Amazon, Google, SberCloud, «КРОК Облачные сервисы», VK Cloud и многие другие.

Однако наибольшую потребность в облачных вычислениях испытывает бизнес. Эксперты считают, что облачные вычисления изменили способ ведения бизнеса, хотя процесс трансформации еще далек от завершения. Тенденции 2022 года показали, что предприятия продолжают модернизироваться с использованием облака. В последние годы многие компании стали включать технологии облачных вычислений в бизнес-планы, что существенно повысило их эффективность и прибыль. Предприниматели воспринимают технологию облачных вычислений как стандарт. Они ожидают, что облако продолжит эволюционировать, и возникнут еще более мощные и эффективные сервисы.

По заявлению Gartner, Inc. (американская исследовательская и консалтинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных технологий), в ближайшем будущем облако станет центральным элементом нового цифрового опыта, об этом говорит постоянно растущий доход от облачных вычислений: если в 2021 году глобальный доход поставщиков облачных услуг составил $408 млрд, то в 2022 году — $474 млрд.

«Бизнес-стратегии не бывает без облачной стратегии,— уверен вице-президент Gartner Милинд Говекар.— Интерес к общедоступному облаку не ослабевает: компании и организации проводят политику "облако в первую очередь" для адаптации новых рабочих нагрузок. Облако обеспечило новые возможности: банкам — мобильные платежные системы, энергетикам — гибкость в отношениях с потребителями, автомобильным компаниям — персонализацию клиентов и их информационно-развлекательных систем».

Догоняющее созревание

Тенденции развития облачных вычислений в России несколько отстают от общемировых трендов. В конце прошлого года российская аудиторская компания «Технологии доверия» совместно с Cloud (ООО «Облачные технологии») провели исследование российского облачного рынка «Облачная зрелость», в котором они путем глубокого опроса компаний на внутреннем рынке показали спрос на облачные технологии и ключевые направления развития облачного рынка.

Исследователи пришли к выводу, что российский рынок по развитию отстает от мирового на два-четыре года: на 2021 год только 1,1% мирового ИТ-рынка в денежном выражении приходилось на Россию. На облачные технологии в России приходится 5,7% ИТ-рынка — это в 2,5 раза меньше показателя по миру. Однако облачный рынок России растет в десятки раз быстрее ИТ-рынка, и доля этого сегмента продолжает увеличиваться. Сегодня облачные технологии сегментов IaaS / PaaS используют около 3% российских компаний — более 50 тыс. организаций, к 2025 году около 6% российских организаций будут применять данную технологию.

Облако становится доступнее, безопаснее и экономичнее, помогая экономить организациям 20–30% затрат в сравнении с размещением тех же нагрузок в локальной инфраструктуре. Как утверждают аналитики, облачная зрелость тем выше, чем больше организация, и это объясняется тем, что в крупных компаниях часто выше уровень оцифровки процессов, степень развития ИТ-архитектуры, безопасности, кадров и компетенций, доступности финансирования, а также обширнее практика использования облака.

Облачная зрелость российского бизнеса выглядит следующим образом. В компаниях с выручкой более 15 млрд руб. в год планируемое увеличение затрат на облачные технологии составляет 29%, на технологии публичного облака планируемое увеличение еще выше и составляет 32%. В малом и среднем бизнесе планы по увеличению объемов потребления облака ожидаются от 31% до 49%. Вычисленный уровень общей облачной зрелости в России составил 35%. А средний уровень продуктовой облачной зрелости российских компаний (этот показатель отражает перечень сервисов, внедренных компаниями по мере миграции и масштабирования в публичном облаке) оценивается в 51%.

Облачный рынок в России будет развиваться в соответствии с принципом Парето, который звучит так: «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Применительно к рынку это означает, что в денежном выражении на компании крупнейшего, крупного и среднего бизнеса будет приходиться все большая доля рынка при их общем малочисленности среди компаний, которые используют облака.

Константин Анохин