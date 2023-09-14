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Коммерсантъ FM
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«Отдать свою ИТ-инфраструктуру или ее часть на аутсорс выгоднее, чем развивать ее внутри»

Директор по развитию бизнеса «КРОК Облачные сервисы» Сергей Зинкевич

В 2022 году на облачном рынке на первый план вышли несколько краткосрочных трендов. Если раньше услуги облачных провайдеров в основном использовались для проектов развития, которые помогали компаниям быстро протестировать новые решения, то в прошлом году главной задачей стала быстрая локализация. Кроме того, кардинально поменялся состав вендоров и решений. Многие компании ушли с рынка, им на смену пришли новые, неизвестные ранее, которые необходимо тестировать. Например, в нашем портфеле появилось более 60 новых решений и 20 новых поставщиков. Третий тренд — это приход в облака новых отраслей. Помимо традиционных сегментов, использующих облачные технологи, таких как ритейл, банки и ИТ-компании, мы заметили кратный рост интереса у ТЭК, страховых и телекоммуникационных компаний.

Облачный рынок сейчас находится на подъеме, так как многим компаниям стало сложнее поддерживать собственную инфраструктуру, в частности, из-за дефицита кадров. Они предпочитают отдавать эти задачи на аутсорс. Кроме того, отдать свою ИТ-инфраструктуру или ее часть на аутсорс выгоднее, чем развивать ее внутри. В среднем уровень экономии организаций при использовании облака в сравнении с локальной инфраструктурой составляет 15–30%.

По нашей оценке, ПО как сервис (SaaS) и инфраструктура как сервис (IaaS) занимают примерно равные доли рынка. Значительно меньше приходится на PaaS, только около 5%. Однако этот сегмент активно развивается. В прошлом году интерес заказчиков к управляемым сервисам вырос на 76%. Особенно заметен рост спроса на консалтинг в области DevOps, развертывание и поддержку кластеров Kubernetes.

Скорость роста рынка, скорее всего, останется прежней — около 30% в год. Нас ждет дальнейшее изменение ИТ-ландшафта и приход новых вендоров. Мы прогнозируем активное развитие PaaS-сервисов и рост значения Open Source-технологий, связанных с ними. В целом развитие облаков в России будет следовать глобальным трендам.

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