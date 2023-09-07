В Москве пропал директор «Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток»

Директор ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Виктор Трухин, предположительно, находящийся сейчас в Москве, перестал выходить на связь, сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По словам собеседника агентства, 6 сентября в полицию обратилась дочь господина Трухина и сообщила о его пропаже. По словам дочери, последний раз она видела отца вечером 3 сентября, и с тех пор он на связь не выходил.

В свою очередь, в Федеральном медико-биологическом агентстве, в ведении которого находится институт вакцин и сывороток, сообщили, что 4 сентября Виктора Трухина уволили из института за нарушения в ведении финансово-хозяйственной деятельности. В ФМБА добавили, что агентство передало полученные в ходе плановой проверки материалы в правоохранительные органы для их правовой оценки.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте