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Коммерсантъ FM
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Бархатный сезон охладил цены

Какие направления для отдыха внутри страны выбирают россияне

Санкт-Петербург стал самым дешевым направлением для путешествий по России в бархатный сезон. Стоимость билетов на самолет начинается от 4,7 тыс. руб., что на 42% ниже средней летней цены, сообщает «Яндекс. Путешествия». Аналогичный тренд наблюдается и у перелетов из Москвы в Уфу и Казань — их стоимость составляет менее 5 тыс. руб. Сильнее всего подешевели авиабилеты в Сочи, до 8 тыс. руб., что на 60% ниже летних показателей.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во сколько теперь обойдется поездка? Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отмечает, что загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге останется высокой, но цена за проживание будет ниже, чем в летние месяцы:

«С окончанием лета коэффициент подвижности населения снижается, и, соответственно, спрос падает, идет коррекция стоимости перелетов. Перевозка составляет значительную часть цены пакетных туров, так что они тоже дешевеют. Стоимость отдыха в России и за рубежом во второй половине сентября-в первой половине октября будет минимальной.

Если говорить про поездку в Петербург, то в пределах 15 тыс. руб. можно совершенно спокойно уложиться на одного человека с проживанием и перелетом. То же самое касается и Казани».

По данным компании IBC Real Estate, этим летом в четырех- и пятизвездных гостиницах Северной столицы загрузка и средняя цена за номер достигли максимума за три года. В частности, в июне номер в отеле самой высокой категории стоил более 24 тыс. руб. за ночь, что на 30% больше прошлогодних показателей.

Рай или унылость: какое мнение о туристических центрах России вам ближе?

В бархатный сезон цены на премиальный отдых почти не изменились, заметил “Ъ FM” управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный:

«Ситуация на рынке как авиабилетов, так и гостиниц у нас как раз в межсезонье приходит в норму. Все-таки если мы говорим об отельерах, то это динамическое ценообразование. Предложения в сегменте трехзвездных объектов размещения в Санкт-Петербурге составят порядка 7 тыс. руб. в зависимости от их расположения, в сегменте 4-5 "звезд" цены могут доходить до 20 тыс. руб. за ночь.

В Казани также есть отели на любой кошелек и вкус, средняя стоимость в сентябре будет в районе 3-5 тыс. руб. в зависимости от категории и типа питания. А если говорим про Уфу, то здесь ценник от 5-7 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Возвращаясь к Санкт-Петербургу, можно сказать, что здесь ожидания игроков рынка самые наилучшие — прогнозируется, что загрузка отелей составит около 80%, многие еще пытаются застать в Петербурге хорошую погоду. По Уфе, я думаю, этот показатель будет в районе 50%».

Как отели в Санкт-Петербурге гонятся за доходами

Между тем власти Северной столицы планируют потратить почти 40 млн руб. на привлечение туристов из других регионов, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на результаты тендера на портале госзакупок. В ноябре рекламную кампанию проведут в Москве и области, Екатеринбурге, Казани, а также в Красноярске, Нижнем Новгороде, и в ряде других городов.

В столице видеорекламу покажут вдоль Третьего транспортного кольца, в регионах ее разместят на центральных городских улицах. Всего будет задействовано почти 650 экранов, планируемое число воспроизведений — более 19 млн раз.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Мария Широкова

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