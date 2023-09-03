Бархатный сезон охладил цены

Санкт-Петербург стал самым дешевым направлением для путешествий по России в бархатный сезон. Стоимость билетов на самолет начинается от 4,7 тыс. руб., что на 42% ниже средней летней цены, сообщает «Яндекс. Путешествия». Аналогичный тренд наблюдается и у перелетов из Москвы в Уфу и Казань — их стоимость составляет менее 5 тыс. руб. Сильнее всего подешевели авиабилеты в Сочи, до 8 тыс. руб., что на 60% ниже летних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Во сколько теперь обойдется поездка? Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков отмечает, что загрузка гостиниц в Санкт-Петербурге останется высокой, но цена за проживание будет ниже, чем в летние месяцы:

«С окончанием лета коэффициент подвижности населения снижается, и, соответственно, спрос падает, идет коррекция стоимости перелетов. Перевозка составляет значительную часть цены пакетных туров, так что они тоже дешевеют. Стоимость отдыха в России и за рубежом во второй половине сентября-в первой половине октября будет минимальной.

Если говорить про поездку в Петербург, то в пределах 15 тыс. руб. можно совершенно спокойно уложиться на одного человека с проживанием и перелетом. То же самое касается и Казани».

По данным компании IBC Real Estate, этим летом в четырех- и пятизвездных гостиницах Северной столицы загрузка и средняя цена за номер достигли максимума за три года. В частности, в июне номер в отеле самой высокой категории стоил более 24 тыс. руб. за ночь, что на 30% больше прошлогодних показателей.

В бархатный сезон цены на премиальный отдых почти не изменились, заметил “Ъ FM” управляющий партнер сервиса «Консьерж» Кирилл Левадный:

«Ситуация на рынке как авиабилетов, так и гостиниц у нас как раз в межсезонье приходит в норму. Все-таки если мы говорим об отельерах, то это динамическое ценообразование. Предложения в сегменте трехзвездных объектов размещения в Санкт-Петербурге составят порядка 7 тыс. руб. в зависимости от их расположения, в сегменте 4-5 "звезд" цены могут доходить до 20 тыс. руб. за ночь.

В Казани также есть отели на любой кошелек и вкус, средняя стоимость в сентябре будет в районе 3-5 тыс. руб. в зависимости от категории и типа питания. А если говорим про Уфу, то здесь ценник от 5-7 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Возвращаясь к Санкт-Петербургу, можно сказать, что здесь ожидания игроков рынка самые наилучшие — прогнозируется, что загрузка отелей составит около 80%, многие еще пытаются застать в Петербурге хорошую погоду. По Уфе, я думаю, этот показатель будет в районе 50%».

Между тем власти Северной столицы планируют потратить почти 40 млн руб. на привлечение туристов из других регионов, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на результаты тендера на портале госзакупок. В ноябре рекламную кампанию проведут в Москве и области, Екатеринбурге, Казани, а также в Красноярске, Нижнем Новгороде, и в ряде других городов.

В столице видеорекламу покажут вдоль Третьего транспортного кольца, в регионах ее разместят на центральных городских улицах. Всего будет задействовано почти 650 экранов, планируемое число воспроизведений — более 19 млн раз.

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Мария Широкова