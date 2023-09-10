В Приморье Кожемяко набирает 77,08% после обработки 28,78% протоколов

Действующий глава региона Олег Кожемяко, выдвинутый на второй срок «Единой Россией», после обработки 28,78% протоколов участковых избирательных комиссий набирает 77,08% голосов избирателей. На 2-м месте кандидат от ЛДПР, депутат думы Владивостока Инна Кошелева — 8,42%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Кожемяко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Далее расположились глава региональной ячейки «Коммунистов России» Александр Андони — 5,18%, директор владивостокской компании по вывозу мусора Кирилл Рудюк, выдвинутый «Справедливой Россией — За правду»,— 3,79% и лидер приморской организации Казачьей партии Денис Ковалев — 3,40%.

Явка избирателей на выборах губернатора Приморского края по состоянию на 18:00 владивостокского времени (за два часа до закрытия избирательных участков) составила 43,17%.

На повторных выборах губернатора Приморского края в декабре 2018 года господин Кожемяко получил 61,88% голосов избирателей.

Алексей Чернышев, Владивосток