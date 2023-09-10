FT сообщила о росте киберпреступности в Турции из-за хакеров-мигрантов из России

Турецкая полиция запустила расследование киберпреступлений, связанных с российскими хакерами-мигрантами. По данным правоохранительных органов, россияне объединяются с местными киберпреступниками для мелкого онлайн-мошенничества. Об этом сообщила газета The Financial Times со ссылкой на неназванных офицеров полиции.

По данным издания, в Турции растет количество хакерских группировок, состоящих из российских и турецких граждан. Группировки с помощью вредоносных ПО крадут данные кредитных карт и учетных записей граждан русскоязычных стран. FT отмечает, что среди жертв киберпреступлений почти нет турецких граждан. Так хакеры пытаются избежать внимания со стороны местных правоохранительных органов.

Специалист отдела кибербезопасности в Auren Cyber Israel Ошер Ассор рассказал FT, что пытался связаться с турецкими хакерами, работающими с россиянами. По его словам, российские хакеры обучали турецких коллег сложным кодам взамен на их помощь в заключении выгодных сделок с европейскими компаниями.

Ошер Ассор отмечает, что турецкие киберпреступники не распространяются о связи с российскими хакерами и даже пытаются не знать российских коллег по именам. «Нет, братан, я не хочу знать — главное не знать их лица, а быть рядом с талантливыми людьми»,— процитировал господин Ассор одного из турецких хакеров, с которым вел переписку.

По данным Минцифры за декабрь 2022 года, из России уехало 100 тыс. IT-специалистов. Карьерный сервис для IT-специалистов «Хабр Карьера» вносит Турцию в тройку самых популярных мест для эмиграции среди IT-специалистов наряду с Казахстаном и Грузией.

Полина Мотызлевская