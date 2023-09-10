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Коммерсантъ FM
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ЦИК объяснил публикацию данных по Якутии до закрытия участков ошибкой сисадмина

Данные о выборах главы Якутии после обработки 0,37% протоколов, опубликованные госагентствами до закрытия избирательных участков, были обнародованы из-за ошибки одного из системных администраторов Центризбиркома, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ЦИК России.

«В ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку "разместить", что привело к преждевременному отображению результатов голосования на экране Информационного центра. Искажений данных при этом допущено не было»,— заявили в Центризбиркоме. При этом ЦИК уточнил, что предварительные данные о выборах в Якутии, которые будут публиковаться в дальнейшем в течение дня, корректны, потому что избирательные участки уже закрылись.

Предварительные данные о результатах выборов главы Якутии первым среди государственных информационных агентств опубликовало «РИА Новости», в 13:37 мск (19:37 по якутскому времени). Согласно сообщению агентства, сославшегося на данные ЦИКа, после обработки 0,37% протоколов на выборах лидировал действующий глава Якутии Айсен Николаев, выдвинутый «Единой Россией». При этом во время публикации сообщения избирательные участки в республике еще были открыты. Они закрылись в 20:00 (14:00 мск).

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Эрдни Кагалтынов

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Единый день голосования-2023

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Донецк. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

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Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

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Макеевка. Избиратели на голосовании

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

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Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

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Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Донецк. Избиратели в школе №53 на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии на участке в Специализированной школе №1 и избиратели

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Поселок Водопадный. Выступление участников народного ансамбля на избирательном участке №152

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Новосибирск. Избиратели на выборах губернатора области

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов (справа) на избирательном участке №73 на выборах мэра столицы

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Москва. Слева направо: член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов, лидер КПРФ и кандидат в мэры Москвы Леонид Зюганов на избирательном участке во «Дворце творчества детей и молодежи на Миусах» перед началом голосования

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Донецк. Члены избирательной комиссии Гимназии №6 во время выступления на участке перед избирателями

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Выездная избирательная комиссия во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Мужчина с автоматом на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Макеевка. Избиратели на голосовании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков голосует на избирательном участке №287

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Новосибирск. Мужчина заходит в кабинку для голосования

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Алушта. Пенсионерка голосует на дому

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Кандидат на выборах мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов с сыновьями на избирательном участке №73

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Внуковское. Председатель Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия», первый заместитель руководителя партийной фракции в Госдуме России Дмитрий Гусев на избирательном участке №3300

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Донецк. Сотрудник МЧС выходит из кабинки для голосования

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Донецк. Член участковой избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Алушта. Мужчина готовится проголосовать

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Москва. Стенд с портретами и информацией о кандидатах на избирательном участке №157

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Москва. Жители столицы голосуют на избирательном участке №59

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Алушта. Члены избирательной комиссии

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Алушта. Мужчина опускает бюллетень в КОИБ

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Новосибирск. Избиратель на участке в Сибирском госуниверситете водного транспорта

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Новосибирск. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников опускает бюллетень в урну

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Москва. Мужчина изучает стенд с информацией о кандидатах в мэры

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Донецк. Плакат «Добро пожаловать» на избирательном участке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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