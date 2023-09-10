ЦИК объяснил публикацию данных по Якутии до закрытия участков ошибкой сисадмина

Данные о выборах главы Якутии после обработки 0,37% протоколов, опубликованные госагентствами до закрытия избирательных участков, были обнародованы из-за ошибки одного из системных администраторов Центризбиркома, сообщила «РИА Новости» пресс-служба ЦИК России.

«В ходе ввода данных по уже закрытым избирательным участкам один из системных администраторов ошибочно нажал кнопку "разместить", что привело к преждевременному отображению результатов голосования на экране Информационного центра. Искажений данных при этом допущено не было»,— заявили в Центризбиркоме. При этом ЦИК уточнил, что предварительные данные о выборах в Якутии, которые будут публиковаться в дальнейшем в течение дня, корректны, потому что избирательные участки уже закрылись.

Предварительные данные о результатах выборов главы Якутии первым среди государственных информационных агентств опубликовало «РИА Новости», в 13:37 мск (19:37 по якутскому времени). Согласно сообщению агентства, сославшегося на данные ЦИКа, после обработки 0,37% протоколов на выборах лидировал действующий глава Якутии Айсен Николаев, выдвинутый «Единой Россией». При этом во время публикации сообщения избирательные участки в республике еще были открыты. Они закрылись в 20:00 (14:00 мск).

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований.

Эрдни Кагалтынов