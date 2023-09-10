Мурату Гассиеву повысили уровень сопротивления

Один из самых известных отечественных боксеров Мурат Гассиев после долгого перерыва проведет бой не с проходным, а с очень сильным соперником. В конце сентября он будет защищать титул так называемого интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе в поединке против шведа Отто Валлина, чей послужной список по-настоящему украшает, как ни странно, единственное в нем поражение. В 2019 году Валлин доставил колоссальные проблемы выдающемуся британскому бойцу Тайсону Фьюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для Мурата Гассиева (на фото) бой с Отто Валлином станет очень важным с точки зрения развития карьеры

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Для Мурата Гассиева (на фото) бой с Отто Валлином станет очень важным с точки зрения развития карьеры

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Организаторы турнира IBA Champions Night, который пройдет в турецком Белеке 30 сентября, сообщили, что главным поединком в его рамках будет матч за звание так называемого интерконтинентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации, обладатель которого обычно находится в авангарде очереди за полноценным чемпионским званием, между его обладателем Муратом Гассиевым и Отто Валлином. Речь идет о довольно заметном для российского профессионального бокса событии. Оно может положительно повлиять на пробуксовывающую карьеру одного из самых интересных отечественных боксеров.

Прекрасную репутацию Мурат Гассиев заработал на излете прошлого десятилетия. Известность боец, которому сейчас 29 лет, получил, когда в 2016 году, будучи совсем молодым, неожиданно одолел знаменитого соотечественника Дениса Лебедева в чемпионском бою в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг). Затем Гассиев был отобран для выступления в масштабном проекте World Boxing Super Series, объединившем сильнейших представителей категории. Он дошел до финала, выбив высоко котировавшихся поляка Кшиштофа Влодарчика и кубинца Юньера Дортикоса. В решающем бою Гассиев уступил по очкам украинцу Александру Усику, признанному потом лучшим бойцом 2018 года вне зависимости от весовой категории. И это поражение остается единственным в его послужном списке.

Но вот продолжение карьеры у Гассиева пока выходит совсем не таким, на какое намекал ее громкий старт. Особенно если сравнивать ее с карьерой соперника россиянина по решающему матчу World Boxing Super Series.

Мурат Гассиев и Александр Усик практически одновременно приняли решение о переходе из первого тяжелого веса в более заметный супертяжелый. И украинцу он уже принес колоссальную славу и колоссальные гонорары. Благодаря двум победам над британцем Энтони Джошуа в 2021 и 2022 годах Усик отнял у него чемпионские пояса WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) вместе с неформальным статусом короля супертяжелого веса, а в августе отстоял его, нокаутировав соотечественника Джошуа Даниэля Дюбуа.

У Мурата Гассиева быстрого прорыва в супертяжелом весе не случилось. Травмы нередко срывали ему бои, а дрался Гассиев, который на фоне наложенных на российский бокс международных санкций стал представлять помимо России еще и Армению, исключительно против или мощных, но давно прошедших пик, или просто заурядных оппонентов, — таких как, например, 39-летний американец Майк Балоган. Его Гассиев нокаутировал в своем предыдущем поединке, состоявшемся в марте в Ереване, завоевав тот самый интерконтинентальный пояс WBA.

Теперь наконец ему будет противостоять боксер если не элитный, то как минимум близкий к элите.

У Отто Валлина в послужном списке 27 боев при одной осечке. Но именно осечка, как ни странно, по-настоящему украшает биографию 32-летнего шведа, которому доводилось в основном побеждать скромных по уровню соперников.

В сентябре 2019 года Валлина выбрали оппонентом знаменитого британца Тайсона Фьюри. Фьюри в тот момент совершал возвращение в бокс после долгого периода вылившихся в потерю чемпионского звания и падение в рейтинге мучений, связанных с разного рода проблемами — допингом, неустойчивой психикой. Британец уже успел показать, что по-прежнему очень хорош, завершив вничью драматичный матч с американцем Деонтеем Уайлдером, владельцем пояса Всемирного боксерского совета (WBC). Бой с Валлином воспринимался скорее как разминочный перед реваншем против Уайлдера.

Однако он получился неожиданно острым. Отто Валлин был в нем настолько резок и точен, что в шестом раунде встал вопрос о том, может ли страдавший из-за сильного рассечения Тайсон Фьюри в принципе продолжать выступление. Врач все-таки разрешил ему остаться на ринге, но в концовке поединка британец чуть было не очутился в нокдауне, выиграв по очкам, чтобы затем триумфально разгромить Уайлдера.

После того проигрыша Отто Валлин, правда, вопреки предположениям, так и не получил приглашение для участия в другом топовом поединке. Он одержал пять подряд побед, но большинство — над оппонентами без особых заслуг в боксе. Исключение составляет разве что убедительный выигрыш по очкам у американского ветерана Доминика Бризила в 2021 году.

Алексей Доспехов