Удар Даниэля Дюбуа рассмотрят по самый пояс

Продолжение карьеры короля супертяжелого веса Александра Усика будет зависеть от результатов рассмотрения апелляции, все-таки поданной командой британца Даниэля Дюбуа по мотивам ЧП, случившегося во время последнего боя украинца. В нем Усик в пятом раунде оказался на полу и был вынужден долго восстанавливаться после попадания, которое рефери Луис Пабон посчитал запрещенным ударом ниже пояса — притом что его решение вызвало жаркие споры в боксерском сообществе. Представители Дюбуа требуют от Всемирной боксерской ассоциации (WBA), санкционировавшей поединок, либо объявить завершившийся досрочной победой украинца в девятом раунде поединок не состоявшимся, либо по крайней мере обязать его провести матч-реванш против британца. Такой вердикт может сорвать встречу Усика с обязательным претендентом Международной боксерской федерации Филипом Хрговичем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители Даниэля Дюбуа (справа) намерены оспорить спасшее Александра Усика от нокаута решение квалифицировать нанесенный британцем в пятом раунде удар как нелегитимный

Фото: Kacper Pempel / Reuters Представители Даниэля Дюбуа (справа) намерены оспорить спасшее Александра Усика от нокаута решение квалифицировать нанесенный британцем в пятом раунде удар как нелегитимный

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Промоутер британского боксера Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен сообщил медиаресурсам — таким как BBC — о том, что подал во Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA) апелляцию на результат поединка своего клиента со знаменитым украинцем Александром Усиком. Он состоялся 26 августа во Вроцлаве и сначала воспринимался как проходной. Весной Усик, обладатель чемпионских титулов WBA, Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), вел переговоры о куда более значимом и интересном матче — за статус абсолютного чемпиона мира с владельцем пояса Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри. Однако они неожиданно сорвались. Вместо Фьюри Усику в соперники достался обязательный претендент WBA Дюбуа, котировавшийся гораздо ниже. Однако бой все равно превратился в громкое событие из-за случившегося в нем ЧП.

В пятом раунде имевший огромное преимущество Александр Усик после попадания Даниэля Дюбуа по корпусу оказался на настиле ринга и не мог долго подняться на ноги. Однако опытный рефери Луис Пабон, вместо того чтобы зафиксировать нокдаун, сразу показал, что удар был нанесен ниже пояса, что запрещено в боксе.

При этом Пабон не наказал Дюбуа за нарушение правил, просто дав его сопернику почти пять минут на восстановление.

Восстановившийся же Усик вскоре добил британца, отправив его в восьмом раунде в нокдаун, а в девятом еще одним вынудив Луиса Пабона остановить матч.

После боя Даниэль Дюбуа заявил, что его «ограбили», имея в виду, что рефери, на его взгляд, допустил грубую ошибку. Той же точки зрения придерживались представители команды боксера, ссылавшиеся на видеоповтор скандального эпизода. На нем четко видно, что удар Дюбуа пришелся как раз ровно в пояс трусов Александра Усика.

Мнение же боксерского сообщества насчет справедливости решения Луиса Пабона разделилось. Но по крайней мере значительная его часть встала на сторону Даниэля Дюбуа.

В числе тех, кто уверен, что нокаут был «чистым», оказался и ряд суперзвезд вроде американца Оскара Де Ла Хойи. А некоторые сайты, освещающие профессиональный бокс, перед тем как Фрэнк Уоррен объявил об апелляции, вспомнили о похожем случае из биографии Усика десятилетней давности. В 2013 году в рамках World Series, соревнования, придуманного Международной боксерской ассоциацией (сейчас она называется IBA), украинец встречался с азербайджанским боксером Магомедрасулом Маджидовым. Тогда в третьем раунде он тоже, пропустив удар по корпусу, присел на пол, стараясь показать, что тот пришелся ниже пояса. Рефери боя, в отличие от Пабона, однако, открыл счет, и Усик, увидев это, встал на ноги.

Менеджер Александра Усика Александр Красюк ранее оценил шансы британской стороны оспорить результат вроцлавского поединка как «нулевые». Между тем Фрэнк Уоррен уверен, что итог разбирательства в WBA для Даниэля Дюбуа будет успешным. Правда, успех — это все же не присуждение ему победы. Такой радикальный вариант Уоррен даже не рассматривает. Он требует либо признать бой «не состоявшимся», либо — в качестве, по выражению промоутера, «худшего сценария» — санкционировать матч-реванш. В этом случае сорвутся планы IBF, которая уже, по сути, обязала украинца драться против своего претендента. Им является довольно известный хорватский супертяж Филип Хргович.

Примеры, когда апелляция на исход боя его меняла, в профессиональном боксе крайне редки, но они есть, в том числе на топовом уровне. Скажем, в 2011 году протест помог легендарному американцу Бернарду Хопкинсу сохранить чемпионский титул WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг). После падения на настил во втором раунде матча против Чеда Доусона Хопкинс из-за повреждения не смог продолжить выступление, и ему засчитали поражение нокаутом. Однако Бернарду Хопкинсу удалось доказать WBC, что Доусон повалил его не ударом, а борцовским приемом, захватив ногу. Структура признала бой «не состоявшимся» и назначила реванш. Хопкинс в нем уступил по очкам.

Алексей Доспехов