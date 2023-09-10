На севере Петербурга завершен ремонт Приморского проспекта

В Приморском районе Санкт-Петербурга окончательно завершен ремонт одноименного проспекта.

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Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на магистрали протяженностью 5 км дорожники уложили новое двухслойное покрытие, обновили бордюрный камень и тротуары, заменили более 500 люков и нанесли дорожную разметку.

Работы на объекте продолжались более двух месяцев и были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юго-западе Петербурга основные дорожные работы также завершены на Ленинском проспекте.

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