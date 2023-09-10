Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На севере Петербурга завершен ремонт Приморского проспекта

В Приморском районе Санкт-Петербурга окончательно завершен ремонт одноименного проспекта.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба КРТИ

Фото: Пресс-служба КРТИ

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Пресс-служба КРТИ

Фото: Пресс-служба КРТИ

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, на магистрали протяженностью 5 км дорожники уложили новое двухслойное покрытие, обновили бордюрный камень и тротуары, заменили более 500 люков и нанесли дорожную разметку.

Работы на объекте продолжались более двух месяцев и были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на юго-западе Петербурга основные дорожные работы также завершены на Ленинском проспекте.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...