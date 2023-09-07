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На Ленинском проспекте в Петербурге завершены основные дорожные работы

На юго-западе Санкт-Петербурга завершены основные ремонтные работы на Ленинском проспекте.

Как сообщили 7 сентября в пресс-службе Смольного, на участке протяженностью 3,3 км от проспекта Маршала Жукова до проспекта Героев дорожники обновили асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также заменили бортовой камень, отремонтировали колодцы и люки.

Ремонт магистрали выполнялся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в сентябре в Петербурге планируется отремонтировать 21 дорожный объект.

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