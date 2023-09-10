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Коммерсантъ FM
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Взломан аккаунт Виталика Бутерина в X, ущерб оценивается почти в $700 тысяч

Профиль создателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина в социальной сети X (бывшая Twitter) взломан, сообщил отец программиста Дмитрий Бутерин. Ущерб от взлома оценивается в $691 тыс.

Виталик Бутерин

Виталик Бутерин

Фото: Business Wire / AP

Виталик Бутерин

Фото: Business Wire / AP

На странице Виталика Бутерина в X был опубликован пост с фишинговой ссылкой, в котором говорилось, что компания Consensys предлагает памятный NFT в честь появления в Ethereum функции Proto-Danksharding — технологии, которая позволяет увеличивать пропускную способность Ethereum до 100 тыс. трансакций в секунду. Технология была анонсирована в середине июня в рамках обновления Dencun.

«Игнорируйте этот пост. Очевидно, Виталик был взломан. Он работает над восстановлением доступа»,— написал Дмитрий Бутерин в X. В настоящее время фишинговая ссылка и пост со страницы Виталика Бутерина удален.

По данным блокчейн-аналитика ZachXBT, которые приводит портал Forklog, ущерб от взлома страницы Виталика Бутерина превышает $691 тыс. В частности, злоумышленникам удалось украсть NFT CryptoPunk #3983 стоимостью 153,62 ETH — эфир, на котором работает система — (около $250 тыс.) и CryptoPunk #1751 стоимостью 58,18 ETH (около $95 тыс.).

Виталик Бутерин родился в 1994 году в Коломне, однако спустя четыре года вместе с семьей переехал в Канаду. В 2013 году он придумал платформу для создания онлайн-сервисов на базе блокчейна. Сейчас созданная им криптовалюта Ethereum — одна из самых популярных в мире. В 2021 году американский Forbes включил господина Бутерина в зал славы рейтинга «30 до 30», а также назвал самым молодым криптомиллиардером мира.

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