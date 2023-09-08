Число пострадавших в школе Петербурга, где обнаружили сальмонеллу, выросло до 56

Количество пострадавших от кишечной инфекции в петербургской школе №608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой выросло до 56 человек: 25 из них, в том числе 22 ребенка, находятся в больнице на стационарном лечении. На данный момент известно, что у 13 учеников обнаружена Salmonella — бактерия, вызывающая заболевание сальмонеллез.

«Согласно результатам лабораторных исследований методом ПЦР, у 13 заболевших детей обнаружена Salmonella»,— сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За еду в столовой в образовательном учреждении отвечает АО «Комбинат питания "Кировский"». По данным службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, среди пострадавших есть также сотрудник этого предприятия.

Инспекторы нашли в школе нарушения санитарно-эпидемиологических требований: отсутствуют условия для соблюдения учащимися и сотрудниками правил личной гигиены, не проводится текущая уборка и дезинсекция, выявлены синантропные насекомые.

В пищеблоке выявлены нарушения правил хранения продуктов, технологии приготовления блюд, поточности технологических процессов приготовления пищи, правил проведения дезинфекции, правил прохождения сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров.

Накануне в учреждении было решено приостановить учебный процесс, а школьников перевести на удаленку. Несколько сотрудников комбината питания были отстранены от работы. Происшествие находится на контроле прокуратуры и главы СКР Александра Бастрыкина.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург