Памфилова: к 10 сентября составлено 143 протокола о нарушениях на выборах

К 10 сентября было составлено 143 протокола об административных правонарушениях, связанных с избирательными компаниями, из них 23 — за 9 сентября. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Возбуждено шесть уголовных дел по различным статьям УК РФ, которые не относятся к нарушению законодательства о выборах, но в целом связаны с обстановкой вокруг избирательного процесса»,— сказала госпожа Памфилова в информационном центре ЦИК (цитата по «Интерфаксу»).

С 8 по 10 сентября в 85 регионах России проходит трехдневное голосование на выборах разных уровней — губернаторов, депутатов заксобраний, глав и депутатов муниципальных образований. К сегодняшнему дню в ЦИК поступило более 280 обращений о возможных нарушениях на выборах. 104 из них касались организации голосования в Москве.

Лусине Баласян