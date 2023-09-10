Индия предложит России варианты инвестиций зависших на счетах рупий

Власти Индии предложат России области, в которые можно инвестировать застрявшие на счетах российских компаний миллиарды рупий. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят своего применения. Наши индийские друзья заверили, что предложат перспективные области, куда их можно инвестировать»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 (цитата по ТАСС).

По данным Bloomberg, на банковских счетах российских компаний в Индии накапливается до $1 млрд рупий ежемесячно. Операции с национальной валютой в Индии ограничены, в связи с этим российские компании не могут использовать эти средства.

29 августа бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов назвал ограничение вывода рупий одной из причин ослабления рубля. В Минэнерго в ответ заявили, что нефтяные компании возвращают большую часть валютной выручки независимо от валюты платежа. В ведомстве заверили, что задержки не носят системного характера.