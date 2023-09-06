В Ярославской области 62 тыс. человек проголосуют дистанционно

В Ярославской области от избирателей поступило 61738 заявок на дистанционное электронное голосование на выборах в Ярославскую областную думу. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избирательная комиссия Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Избирательная комиссия Ярославской области

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Подать заявки можно было по 4 сентября включительно. Дистанционное голосование пройдет с 8 по 10 сентября на портале vybory.gov.ru. В 2022 году на выборах губернатора на портале дистанционного электронного голосования зарегистрировалось 36520 избирателей.

«Ярославская область — один из 25 регионов, где этой осенью можно будет проголосовать онлайн, причем наш регион в этой части уже имеет большой опыт: впервые система ДЭГ здесь была реализована в 2020 году»,— сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Антон Голицын