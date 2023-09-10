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Уголовный розыск Прикамья возглавит замруководителя управления наркоконтроля

Новым начальником управления уголовного розыска ГУ МВД по Пермскому краю, скорее всего, станет полковник полиции Сергей Чирцов. Об этом «Ъ-Прикамье» рассказали знакомые с ситуацией источники. По их данным, господин Чирцов прошёл «классический» путь оперативника. Начав службу в качестве оперуполномоченного, он в разное время возглавлял отделы уголовного розыска отделов МВД Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Позже руководил уголовным розыском управления внутренних дел по Перми. В последнее время Сергей Чирцов служит в должности замначальника управления наркоконтроля ГУ МВД по Пермскому краю. Напомним, накануне предыдущий начальник уголовного розыска Сергей Белкин уволился из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию. По одной из версий, причиной стал конфликт с руководством.

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