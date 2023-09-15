Сакральная pomme frite

Abbe

Беспроигрышные мидии блю-чиз

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Фото: Abbe Abbe

Фото: Abbe

На Цветном бульваре открылась бельгийская brasserie Abbe — новый проект ресторатора Алексея Пинского (Regent, Narval, Farang) в партнерстве с бельгийским пивным брендом Abbe (AB InBev Efes). Пивных проектов в последнее время открывается немного, а уж новых флагманских ресторанов, продвигающих на рынке европейский продукт, и вовсе не наблюдается на горизонте. Тем примечательнее, что Abbe появился в очень престижной локации и сумел привлечь не только продвинутую «пивную» аудиторию 35+, но и модную молодежь и бизнес-комьюнити БЦ «Легенда Цветного». Концепция Abbe основана на равноправном участии в проекте пива и вина, что сразу уводит ее из «маскулинной» спортивной повестки в комфортную зону эногастрономического пейринга и гендерной толерантности. Нейтральный элегантный интерьер в монохромных тонах с яркими принтами Питера Брейгеля Младшего на стенах, пивная карта в 212 позиций и винная карта, стартовавшая от 120 вин (в ближайших планах — 150 наименований), бесплатный сет из трех сортов Abbe в подарок каждому гостю и шампанское по выходным от 450 руб. за бокал транслируют главную миссию флагманского заведения: бельгийское пиво — это такая же часть европейской культуры, как и вино, а еда, которая хорошо сочетается с пивом, в той же мере может служить пейрингом к шампанскому и тихим винам. Идея, конечно же, не нова и имеет множество воплощений как на международном ресторанном рынке (достаточно вспомнить сеть Belgian Beer Cafe), так и на московском (Beer & Brut, «Траппист», Bruxelles, «0,33»). Но важно понимать, что все эти заведения вышли на рынок достаточно давно, в то время как Abbe явился на свет в очень сложный момент, когда удержать ассортимент европейского пива и французских рекольтантов — это маленький подвиг, а наладить поставки Guinness в ресторан — почти магия. Тем не менее Abbe берется за эти наисложнейшие задачи и пока что успешно их решает, опираясь на свою просветительскую миссию и экономический расчет. Ценовая политика Abbe настолько лояльная, что поначалу даже вызывает недоумение, но 100 посадочных мест в зале служат достаточной гарантией того, что Abbe сможет делать бизнес на обороте. К тому же, вопреки (а может, и благодаря) ценам, средний чек тут балансирует вокруг 3000 (притом что уложиться вполне можно и в 1500 руб. на человека) — чувствуя себя в зоне комфорта, гости больше пьют и больше едят. Помимо флагманского пива Abbe Blonde, Brune и Ruby (все по 340/490 руб. за 0,3/0,5 л), недорогих вин Старого и Нового Света (от 2900 руб. за бутылку) с возможностью перейти в средний ценовой диапазон (6500 руб.) и гибкой системы скидок на еду и алкоголь до конца сентября, Abbe предлагает гостям обширное меню с «реперными» бельгийскими позициями — вафлями, мидиями и пом фри. За кухню Abbe отвечает молодой шеф-повар Константин Павленко, весьма амбициозный и перспективный. Помимо достойных картофельных вафель с говядиной и соусом барбекю (450 руб.), со страчателлой и авокадо (490 руб.) и с лососем и гуакамоле (590 руб.), а также отличных чилийских мидий в соусе блю-чиз с фисташками (1300 руб. за 500 г), в Abbe готовят самые разные специалитеты Центральной и Южной Европы, что делает его меню столь же универсальным, как и предложение по пиву и вину. Французский паштет из куриной печени (380 руб.) соседствует с хумусом с обожженным перцем рамиро (480 руб.), крылья баффало с соусом блю-чиз (600 руб.) — с креветками фри с соусом васаби (890 руб.), жареный сулугуни (490 руб.) — с неклассическим вителло тоннато (650 руб.). Есть также небольшой раздел пасты — судя по всему, рассчитанный преимущественно на дневных посетителей из бизнес-центра. Среди основных блюд стоит обратить внимание на томленую говяжью грудинку с отменной белокочанной капустой кимчи (890 руб.) и убедительные свиные ребра BBQ (900 руб.) — у Константина Павленко большой опыт работы с копчением, и в этом направлении меню тоже будет развиваться. Также надо отметить палтуса с картофельным пюре и сушеными томатными хлопьями (1100 руб.) и картофель фри с папричным соусом (450 руб.) — что ни говори, а именно пом фри — это святыня любого пивного меню, и Abbe эту традицию бережно почитает.

«Интеллигенция»

Спасительный португальский суп

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Фото: «Интеллигенция» «Интеллигенция»

Фото: «Интеллигенция»

В проекте «ресторанного короля» Китай-города Никиты Фомкина под говорящим названием «Интеллигенция» сменился шеф-повар. Кухню ресторана, который за два года существования прошел сложный путь от эпатажного рейв-бара с невнятной гастрономической концепцией до полноценного ресторана с первоклассным менеджментом, европейским френдли-сервисом и сложной московской едой, основанной на французских техниках, теперь возглавляет Дмитрий Полозов (ранее работавший в Sage и Artest на позиции sous-chef). В роли управляющего выступает Алексей Тикунов — выходец из WRF, с опытом работы в премиальных проектах Lucky Group и Buldozer Group. Столь серьезный топ-менеджмент свидетельствует не только о том, насколько вырос ресторатор Никита Фомкин за последний год, но и насколько востребован на рынке придуманный им ресторанный стиль. Сегодня профессионалы рынка готовы инвестировать себя в штучные, нетривиальные, «эмоциональные» проекты, и это по-настоящему вдохновляет. Таганский внутренний дворик «Интеллигенции» с видом на купола Святого Мартина, растущей из древней кирпичной стены вербой и алеющим девичьим виноградом, за которым любовно ухаживает управляющий, потому что сам его высаживал, внушает больше оптимизма и надежд на будущее, чем самый дорогой психотерапевт или самый крепкий алкоголь. «Интеллигенция» дарит своим посетителям ощущение безопасности и редкую возможность побыть среди своих — на чем и основана ее миссия. А когда вдобавок к этому прилагается винная карта шеф-сомелье Алексея Трунова с интересными бокальными позициями, коктейли на основе вина шеф-бармена Михаила Орлова (Unica, Mendeleev), да еще и достойная еда в виде забавного португальского супа биск из морепродуктов со сметаной (590 руб.), стейка из лосося с морковью конфи и соусом глейз-лаванда (1090 руб.), утиной грудки с фенхелем и тыквой (790 руб.) и палтуса с криспи-пастернаком и соусом из игристого (790 руб.), и вовсе можно расправить плечи и поверить в лучшее, хотя бы на один вечер…

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