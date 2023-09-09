Аксенов заявил о еще двух сбитых над Крымом БПЛА

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в Telegram, что силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на западе полуострова. Ранее сегодня, 9 сентября, он сообщал, что один БПЛА был сбит в северо-западном районе Крыма.

Пресс-служба Минобороны РФ в Telegram сообщила, что около 19:30 мск один беспилотник над Крымом был сбит дежурными средствами ПВО. О обезвреживании еще двух БПЛА над полуостровом Минобороны пока не сообщало.

Ранее сегодня советник главы региона Олег Крючков заявил, что в Симферополе горит воинская часть. Он назвал пожар обычным бытовым возгоранием.

В конце августа Крым атаковало рекордное с начала военной операции количество беспилотников, запущенных с Украины,— 42. По данным Минобороны РФ, все летательные аппараты были либо уничтожены силами ПВО, либо посажены средствами радиоэлектронной борьбы и целей не достигли.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов