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Коммерсантъ FM
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США и союзники хотят запустить экономический коридор Индия—Ближний Восток—Европа

Президент США Джо Байден объявил в ходе саммита G20 о планах запустить вместе с Индией и союзниками Вашингтона железнодорожный и судоходный коридор, который свяжет Индию, Ближний Восток и Европу, передает Associated Press (AP).

Как сообщает AP, советник господина Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что реализацией проекта помимо США займутся Индия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль и Евросоюз. По его словам, усовершенствованная транспортная инфраструктура поспособствует сближению ближневосточных стран и превратит регион в центр экономической активности, а не в «источник проблем, конфликтов и кризисов».

Вашингтон не уточнил сроки реализации проекта и его стоимость. По словам наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана, запуск экономического коридора обойдется в $20 млрд. Он не уточнил, идет ли речь исключительно о затратах Эр-Рияда.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита также объявила о создании «Трансафриканского коридора», который должен соединить ангольский порт Лобито с районами континента, не имеющими выхода к морю,— провинцией Кананга в Демократической Республике Конго и медедобывающими районами Замбии.

Саммит G20 в Нью-Дели открылся сегодня, 9 сентября, и продлится два дня. На него приглашены лидеры G20 и еще девяти стран — Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Делегацию РФ возглавляет глава МИДа Сергей Лавров.

Эрдни Кагалтынов

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