В детском саду в Башкирии выявлено массовое заражение кишечной инфекцией

В детском саду №19 города Белорецка в Республике Башкортостан произошло массовое заражение острой кишечной инфекцией (заболевшие есть и среди воспитанников, и среди персонала), сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Число заразившихся не уточняется. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

«Сотрудники Роспотребнадзора детский садик закрыли и опечатали. Угрозы распространения инфекции нет. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания явился сальмонеллез»,— говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба республиканского Роспотребнадзора сообщила изданию Ufa1.ru, что проверке подвергнется весь персонал детского сада, в том числе медработники, а также продукты и их поставщики. В ведомстве заявили, что называть точное число заболевших некорректно, потому что, возможно, оно будет увеличиваться с каждым часом.

Минздрав Башкирии сообщил изданию, что состояние заразившихся детей стабильное, средней тяжести, никто из заболевших не попал в реанимацию.

Эрдни Кагалтынов