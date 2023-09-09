В Петербурге открыто наследственное дело Евгения Пригожина

В реестре наследственных дел Федеральной нотариальной палаты появилось дело Евгения Викторовича Пригожина. В качестве даты смерти значится 23 августа 2023 года — день крушения Embraer Legacy 600 в Тверской области, в котором летел петербургский предприниматель, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ
Согласно данным реестра, наследственное дело открыто нотариусом Анатолием Акуленко из Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.
Основной бизнес погибшего в авиакатастрофе предпринимателя сосредоточен в Петербурге. В городе господин Пригожин владеет отелями и ресторанами, кроме того, в его бизнес-империю входят компании, занимающиеся деловой застройкой и торговлей.
О том, что ждет петербургские активы основателя ЧВК «Вагнер» в ближайшем будущем,читайте в материале «Ъ-СПб» На обломках империи.
Читайте нас в Telegram и ВКонтакте