Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1000 человек

В результате землетрясения, произошедшего в Марокко ночью 9 сентября, погибли 1037 человек, еще 1024 пострадали, приводит данные МВД телеканал Al-Arabiya. Ранее сообщалось о более 800 погибших и свыше 600 пострадавших.

По данным телеканала, в настоящее время 721 человек находится в критическом состоянии. Медицинские учреждения призывают местных жителей сдавать кровь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил Al-Arabiya.

Новость дополняется.