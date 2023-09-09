Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1000 человек

В результате землетрясения, произошедшего в Марокко ночью 9 сентября, погибли 1037 человек, еще 1024 пострадали, приводит данные МВД телеканал Al-Arabiya. Ранее сообщалось о более 800 погибших и свыше 600 пострадавших.

По данным телеканала, в настоящее время 721 человек находится в критическом состоянии. Медицинские учреждения призывают местных жителей сдавать кровь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил Al-Arabiya.

Новость дополняется.

Фотогалерея

Последствия землетрясения в Марокко

Предыдущая фотография
Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 800 человек, еще 329 человек получили ранения

Погибли свыше 800 человек, еще 329 человек получили ранения

Фото: Said Echarif / Anadolu Agency / AFP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Reuters

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: @crimcrimo / Reuters

Следующая фотография
1 / 7

Магнитуда землетрясения составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9 баллов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Погибли свыше 800 человек, еще 329 человек получили ранения

Фото: Said Echarif / Anadolu Agency / AFP

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км в 77 км к юго-западу от города Марракеш с населением 839 тыс. человек, старая часть города внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Reuters

По данным властей, основной ущерб был нанесен за пределами городов

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Землетрясение также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

До этого последнее крупное землетрясение в стране случилось в 2004 году. Тогда магнитуда составила 6,5 баллов, погибло около 600 человек

Фото: Reuters / Abdelhak Balhaki

Последствия землетрясения в Марокко

Фото: @crimcrimo / Reuters

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...