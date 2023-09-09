Маргариту Симоньян признали жертвой нацизма

Как стало известно “Ъ”, участники группировки «Параграф-88», которым следователи ГСУ СКР инкриминировали подготовку по заданию СБУ покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян, категорически отрицают свою вину. При этом само следствие исключило из дела охоту на другую журналистку — Ксению Собчак. По версии молодых людей, они совершали лишь нападения на иностранцев, а обещанный гонорар за убийство журналистки хотели оставить себе, кинув заказчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маргарита Симоньян

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ Маргарита Симоньян

Фото: Иван Петров, Коммерсантъ

Следователь ГСУ СКР 6 сентября предъявил новое обвинение предполагаемым участникам «Параграфа-88». Совершеннолетним Михаилу Балашову и Егору Савельеву он инкриминировал совершение преступлений, предусмотренных ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды), а также ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

У четверых несовершеннолетних, входивших в «Параграф», обвинение осталось прежним — три эпизода по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, молодые люди нападали в безлюдных местах на иностранцев. А в заранее приготовленные ловушки их заманивала подруга одного из фигурантов, назначавшая будущим жертвам свидания. Избиения обвиняемые снимали на камеры телефонов и публиковали в своем телеграм-канале. Якобы увидев акции, на их участников и вышли представители СБУ, предложившие за 1,5 млн руб. последить за журналистами Маргаритой Симоньян и Ксенией Собчак, а потом совершить на них покушения. Задержали фигурантов, когда они пришли за авансом и автоматом Калашникова, спрятанными в тайнике в гараже.

Как рассказал “Ъ” адвокат Михаила Балашова Дмитрий Джулай, в обвинении говорилось о подготовке покушения только на Маргариту Симоньян, а о госпоже Собчак даже не упоминалось.

При этом его подзащитный и Егор Савельев признались лишь в нападениях на иностранцев, но не в покушении на известную тележурналистку. «Они утверждали, что хотели лишь забрать аванс, якобы обещанные 500 тыс. руб., а убийство не совершать,— пояснил защитник,— хотя денег в гараже, где находилось оружие, не оказалось». Господин Джулай уверен, что его подопечный если бы и планировал покушение, то сразу отказался бы от совершения этого тяжкого преступления. «Денег не оказалось, а задарма на убийство никто бы не согласился»,— полагает он.

Более того, защита не исключает, что первоначальное признание в подготовке покушения Балашов сделал под давлением силовиков, а переписку в соцсетях, которая стала основным доказательством по делу, обвиняемые вели не с СБУ, а с российскими спецслужбами. Доказать, однако, что могла быть провокация, практически невозможно.

Все шесть фигурантов этого дела были арестованы постановлениями Басманного райсуда до середины сентября. ГСУ СКР, по данным “Ъ”, планирует снова обратиться в суд за продлением меры пресечения, поскольку завершить громадный объем запланированных следственных действий никак не успевает.

Алексей Соковнин