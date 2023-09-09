Моди выступил на сессии G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на первой сессии открывшегося в Нью-Дели саммита G20 для обозначения страны использовал табличку с надписью «Бхарат» вместо «Индия», свидетельствуют кадры с его выступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нарендра Моди на первой сессии саммита G20

Фото: Ludovic MARIN / POOL / AFP Нарендра Моди на первой сессии саммита G20

Фото: Ludovic MARIN / POOL / AFP

В конституции Индии официальными языками значатся хинди и английский. На английском страна называется India (Индия), на хинди — Бхарат. Агентство Reuters отмечает, что на логотипе G20 написаны названия страны на обоих языках, а раньше использовалось только «Индия».

Выступая на хинди, господин Моди сказал: «Бхарат приветствует делегатов как председатель G20». Ранее президент Индии Драупади Мурму впервые использовала в написанных на английском языке приглашениях на ужин в связи с саммитом G20 термин «президент Бхарата» вместо «президент Индии». По данным местных СМИ, правительство намерено вынести на голосование в парламент предложение о смене названия страны на английском с India на Bharat.